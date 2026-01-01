У Луцьку рідним 15 полеглих воїнів вручили посмертні нагороди. ФОТО





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У приміщенні Державного ветеранського простору в Луцьку відбулася урочиста церемонія, сповнена глибокої скорботи. Вона об’єднала рідних тих, хто віддав за Україну найдорожче — власне життя.



Захід розпочався зі спільного виконання Державного Гімну України та хвилини мовчання.



Після цього родинам полеглих військовослужбовців військової частини А4056 (68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша) передали державні нагороди.



Згідно з указами Президента України, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденами «За мужність» III ступеня (посмертно) відзначили п’ятнадцятьох воїнів.



Відзнаки рідним передали на знак вдячності за подвиг старшого солдата Калінчика В. М., солдата Васюри А. О., солдата Грицюка Р. С., молодшого сержанта Датчука О. А., старшого солдата Задоянного А. В., солдата Залевського Л. Ф., старшого солдата Катеринюка М. М., молодшого сержанта Кислюка М. В., старшого солдата Лайтара Р. В., старшого солдата Мережа Б. А., солдата Мороза О. С., солдата Савлюка В. В., старшого солдата Скаршевського А. Ю., старшого солдата Старжинського О. І., молодшого сержанта Фіщука Н. В.



Жодна нагорода не здатна втамувати біль непоправної втрати для матерів, дружин, дітей та батьків. Проте ці ордени є символом того, що подвиг захисників не забутий, а їхні імена навічно вписані в новітню історію боротьби за незалежність нашої держави.



Представники бригади наголосили, що родини полеглих побратимів залишаються невід’ємною частиною великої військової сім’ї. Підрозділ прагне підтримувати постійний зв’язок із близькими загиблих воїнів, допомагати їм та сприяти у вирішенні нагальних життєвих потреб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку родинам 15 полеглих воїнів 68-ї бригади передали ордени «За мужність».Про це повідомили у Луцькій міській раді.У приміщенні Державного ветеранського простору в Луцьку відбулася урочиста церемонія, сповнена глибокої скорботи. Вона об’єднала рідних тих, хто віддав за Україну найдорожче — власне життя.Захід розпочався зі спільного виконання Державного Гімну України та хвилини мовчання.Після цього родинам полеглих військовослужбовців військової частини А4056 (68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша) передали державні нагороди.Згідно з указами Президента України, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденами «За мужність» III ступеня (посмертно) відзначили п’ятнадцятьох воїнів.Відзнаки рідним передали на знак вдячності за подвигЖодна нагорода не здатна втамувати біль непоправної втрати для матерів, дружин, дітей та батьків. Проте ці ордени є символом того, що подвиг захисників не забутий, а їхні імена навічно вписані в новітню історію боротьби за незалежність нашої держави.Представники бригади наголосили, що родини полеглих побратимів залишаються невід’ємною частиною великої військової сім’ї. Підрозділ прагне підтримувати постійний зв’язок із близькими загиблих воїнів, допомагати їм та сприяти у вирішенні нагальних життєвих потреб.

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