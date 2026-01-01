На Волині вдарять сильні морози: коли чекати похолодання до -10°

Після відносно теплої погоди на область насувається хвиля холоду. Синоптики прогнозують відчутні нічні морози та ожеледицю на дорогах.



Вже цього тижня на Волинь прийде справжня зимова погода. Після мокрого снігу та невеликих заморозків в області очікується суттєве зниження температури. Найсильніші морози прогнозують наприкінці тижня, коли вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до 10 градусів нижче нуля.



За попередніми прогнозами синоптиків, похолодання посилюватиметься поступово. Нагадаємо, через зміну погоди з ночі 23 листопада



У вівторок та середу, 24–25 листопада, на Волині ще можливі сніг і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, а вночі опускатиметься нижче нульової позначки.



У четвер, 26 листопада, очікується подальше зниження температури. Вночі можливі морози до -5 градусів, удень температура коливатиметься від невеликого мінуса до кількох градусів тепла.



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У п'ятницю, 27 листопада, холодна погода збережеться. Вночі температура може опуститися до -6 градусів.



Найхолоднішою, за попередніми прогнозами, стане субота, 28 листопада. Уночі на Волині очікується від -5 до -10 градусів, удень – від 0 до -5 градусів.



У неділю, 29 листопада, морозна погода може зберегтися. В окремих західних областях України попередні прогнози допускають ще нижчі температури. Водночас для Волині зниження до -13 градусів наразі не підтверджене.



Найсильніші морози в Україні можливі у Карпатах, де температура повітря місцями може опускатися до -16 градусів.



Через похолодання на дорогах і тротуарах Волині можлива ожеледиця. Водіям варто бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів.



Зазначимо, що прогноз на кінець тижня попередній. Температурні показники та характер опадів ще можуть змінитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже цього тижня на Волинь прийде справжня зимова погода. Після мокрого снігу та невеликих заморозків в області очікується суттєве зниження температури. Найсильніші морози прогнозують наприкінці тижня, коли вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до 10 градусів нижче нуля.За попередніми прогнозами синоптиків, похолодання посилюватиметься поступово. Нагадаємо, через зміну погоди з ночі 23 листопада дороги на Волині почали обробляти протиожеледними матеріалами . Працюють сім одиниць техніки.У вівторок та середу, 24–25 листопада, на Волині ще можливі сніг і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, а вночі опускатиметься нижче нульової позначки.У четвер, 26 листопада, очікується подальше зниження температури. Вночі можливі морози до -5 градусів, удень температура коливатиметься від невеликого мінуса до кількох градусів тепла.У п'ятницю, 27 листопада, холодна погода збережеться. Вночі температура може опуститися до -6 градусів.Уночі на Волині очікується від -5 до -10 градусів, удень – від 0 до -5 градусів.У неділю, 29 листопада, морозна погода може зберегтися. В окремих західних областях України попередні прогнози допускають ще нижчі температури. Водночас для Волині зниження до -13 градусів наразі не підтверджене.Найсильніші морози в Україні можливі у Карпатах, де температура повітря місцями може опускатися до -16 градусів.Через похолодання на дорогах і тротуарах Волині можлива ожеледиця. Водіям варто бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів.Зазначимо, що прогноз на кінець тижня попередній. Температурні показники та характер опадів ще можуть змінитися.

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