На Волині дороги почали обробляти протиожеледними матеріалами
Сьогодні, 13:17
Через зміну погоди з ночі 23 листопада дороги на Волині почали обробляти протиожеледними матеріалами. Працюють сім одиниць техніки.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, пише Суспільне.
Зі слів дорожників, коливання температури та волога на дорожньому покритті створюють умови для утворення ожеледиці.
Моніторинг стану дорожнього покриття триває, зазначили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень (23 листопада) на Волині очікуються дощ та мокрий сніг, а завтра — сніг і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься біля 0°. Дорожники прогнозують, що через опади та періодичне зниження температури на окремих ділянках автошляхів зберігатиметься ризик утворення ожеледиці. Водіїв закликали бути обережними за кермом.
В рамках підготовки до зими 2026/2027 на Волині заготовили 5700 тонн протиожеледних матеріалів. Для цього планують застосувати 94 одиниці техніки. Зокрема, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші.
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Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, пише Суспільне.
Зі слів дорожників, коливання температури та волога на дорожньому покритті створюють умови для утворення ожеледиці.
Моніторинг стану дорожнього покриття триває, зазначили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень (23 листопада) на Волині очікуються дощ та мокрий сніг, а завтра — сніг і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься біля 0°. Дорожники прогнозують, що через опади та періодичне зниження температури на окремих ділянках автошляхів зберігатиметься ризик утворення ожеледиці. Водіїв закликали бути обережними за кермом.
В рамках підготовки до зими 2026/2027 на Волині заготовили 5700 тонн протиожеледних матеріалів. Для цього планують застосувати 94 одиниці техніки. Зокрема, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші.
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