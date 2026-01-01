На Волині трагічно обірвалося життя колишнього військовослужбовця Леоніда Кихтюка

Кихтюка Леоніда Степановича.



Про це



Леонід Степанович народився 25 жовтня 1966 року. Захищав Україну ще під час проведення АТО, а від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини. Проходив службу у лавах Збройних Сил України, зокрема у 100-й окремій бригаді територіальної оборони та 1-й окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна.



"Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного. Прощання відбудеться 23 листопада 2026 року в місцевому храмі в селі Риковичі. Світла пам'ять захиснику..." - зазначають у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 листопада 2026 року за трагічних обставин обірвалося життя колишнього військовослужбовця, мешканця села Риковичі —Про це повідомили у Павлівській громаді.Леонід Степанович народився 25 жовтня 1966 року. Захищав Україну ще під час проведення АТО, а від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини. Проходив службу у лавах Збройних Сил України, зокрема у 100-й окремій бригаді територіальної оборони та 1-й окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна."Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного. Прощання відбудеться 23 листопада 2026 року в місцевому храмі в селі Риковичі. Світла пам'ять захиснику..." - зазначають у громаді.

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