На Волині трагічно обірвалося життя колишнього військовослужбовця Леоніда Кихтюка
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22 листопада 2026 року за трагічних обставин обірвалося життя колишнього військовослужбовця, мешканця села Риковичі — Кихтюка Леоніда Степановича.
Про це повідомили у Павлівській громаді.
Леонід Степанович народився 25 жовтня 1966 року. Захищав Україну ще під час проведення АТО, а від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини. Проходив службу у лавах Збройних Сил України, зокрема у 100-й окремій бригаді територіальної оборони та 1-й окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна.
"Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного. Прощання відбудеться 23 листопада 2026 року в місцевому храмі в селі Риковичі. Світла пам'ять захиснику..." - зазначають у громаді.
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Про це повідомили у Павлівській громаді.
Леонід Степанович народився 25 жовтня 1966 року. Захищав Україну ще під час проведення АТО, а від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини. Проходив службу у лавах Збройних Сил України, зокрема у 100-й окремій бригаді територіальної оборони та 1-й окремій бригаді спеціального призначення ім. Івана Богуна.
"Павлівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким покійного. Прощання відбудеться 23 листопада 2026 року в місцевому храмі в селі Риковичі. Світла пам'ять захиснику..." - зазначають у громаді.
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