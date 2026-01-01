Від 2 до 83 років: у ПортCity Lutsk лучани безкоштовно перевіряли рівень цукру. ФОТО





За повсякденними справами люди часто не звертають уваги на тривожні дзвіночки організму. А цукровий діабет – це ще й хвороба, яка починається підступно, іноді майже непомітно. Тому так важливо регулярно перевіряти рівень цукру в крові і звертатися до лікаря.



Щоб полегшити цей процес, у Всесвітній день боротьби з діабетом за підтримки ГО “Обʼєднання батьків дітей хворих на цукровий діабет “Інсулін” та ГО «Об’єднання людей з прихованими потребами» в луцькому ТРЦ ПортCity пройшла акція з безкоштовної перевірки рівня цукру.



Протягом дня 14 листопада у холі ТРЦ працював мобільний пункт з експрес-аналізом. Загалом перевірити свій рівень цукру виявили бажання майже пів тисячі лучан. Переважно це люди середнього віку, але наймолодшому пацієнту було 2 роки, а найстаршому – 83.



Загалом у більшості тих, хто вирішив здати аналіз, показники були в нормі. Підвищений рівень цукру (понад 8 ммоль/л) виявили у 19 людей – більшість із них вже мають діагностований діабет. А у двох людей виявили гіпоглікемію – зниження рівня цукру (нижче 3,7 ммоль/л).



Така акція – це щорічна ініціатива ПортCity Lutsk, аби привернути увагу лучан до їхнього здоровʼя. Адже виявити і і попередити проблеми на початковій стадії значно легше, ніж лікувати наслідки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. З цієї нагоди у торгово-розважальному центрі ПортCity Lutsk відбувалася безкоштовна перевірка рівня цукру для всіх охочих За повсякденними справами люди часто не звертають уваги на тривожні дзвіночки організму. А цукровий діабет – це ще й хвороба, яка починається підступно, іноді майже непомітно. Тому так важливо регулярно перевіряти рівень цукру в крові і звертатися до лікаря.Щоб полегшити цей процес, у Всесвітній день боротьби з діабетом за підтримки ГО “Обʼєднання батьків дітей хворих на цукровий діабет “Інсулін” та ГО «Об’єднання людей з прихованими потребами» в луцькому ТРЦ ПортCity пройшла акція з безкоштовної перевірки рівня цукру.Протягом дня 14 листопада у холі ТРЦ працював мобільний пункт з експрес-аналізом. Загалом перевірити свій рівень цукру виявили бажання майже пів тисячі лучан. Переважно це люди середнього віку, але наймолодшому пацієнту було 2 роки, а найстаршому – 83.Загалом у більшості тих, хто вирішив здати аналіз, показники були в нормі. Підвищений рівень цукру (понад 8 ммоль/л) виявили у 19 людей – більшість із них вже мають діагностований діабет. А у двох людей виявили гіпоглікемію – зниження рівня цукру (нижче 3,7 ммоль/л).Така акція – це щорічна ініціатива ПортCity Lutsk, аби привернути увагу лучан до їхнього здоровʼя. Адже виявити і і попередити проблеми на початковій стадії значно легше, ніж лікувати наслідки.

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