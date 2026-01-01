У ПортCity лучанам безкоштовно перевірятимуть рівень цукру. ФОТО

14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Вже традиційно торгово-розважальний центрорганізовує безкоштовну перевірку рівня цукру для всіх охочих відвідувачів.Цукровий діабет – підступна хвороба. Іноді зміни рівня цукру в крові відбуваються майже не помітно – саме тому важливо регулярно перевіряти показники, щоб запобігти можливим проблемам зі здоровʼям.За підтримки ГО “Обʼєднання батьків дітей хворих на цукровий діабет “Інсулін” 14 листопада в ТРЦ ПортCity відбуватимется безкоштовна перевірка рівня цукру в крові. З 10:00 до 19:00 год на першому поверсі торгово-розважального центру працюватимуть медики, які буквально за кілька хвилин проведуть дослідження.