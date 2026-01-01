У Ковелі російський дрон упав на територію митного терміналу, - ОВА





Про це



"У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного терміналу, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.



Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Наразі пожежу локалізовано.



Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає.



Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк.



Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж ночі Волинь зазнала атаки ворожими реактивними безпілотниками типу «Шахед». Зокрема, під ударом перебував Ковельський район.Про це повідомили у Волинській ОВА."У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного терміналу, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Наразі пожежу локалізовано.Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає.Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВАНагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині, зокрема автоцистерна з пальним.

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