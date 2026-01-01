У Ковелі російський дрон упав на територію митного терміналу, - ОВА

У Ковелі російський дрон упав на територію митного терміналу, - ОВА
Упродовж ночі Волинь зазнала атаки ворожими реактивними безпілотниками типу «Шахед». Зокрема, під ударом перебував Ковельський район.

Про це повідомили у Волинській ОВА.
 
"У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного терміналу, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.
 
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Наразі пожежу локалізовано.
 
Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає.
 
Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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