У Ковелі російський дрон упав на територію митного терміналу, - ОВА
Сьогодні, 10:13
Упродовж ночі Волинь зазнала атаки ворожими реактивними безпілотниками типу «Шахед». Зокрема, під ударом перебував Ковельський район.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного терміналу, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Наразі пожежу локалізовано.
Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає.
Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"У місті Ковелі зафіксовано падіння безпілотника на територію митного терміналу, місце стоянки автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Наразі пожежу локалізовано.
Також є один постраждалий. Загрози його життю та здоров’ю немає.
Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 листопада, на Ковельщині внаслідок російської атаки на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним.
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