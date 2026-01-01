Єгері не впораються, треба підключати мисливців: депутат Бондар закликає розібратися з хижаками





Так вважає депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар, який майже три роки очолював Державне агентство лісового і мисливського господарства. Нагадаємо,



Про це Володимир Бондар заявив в інтерв'ю Юрію Ричуку.



«Давайте ми собі уявимо, скільки один єгер на десять тисяч гектарів може здійснити санітарного відстрілу. Уявляємо одну людину і лисиць, які по цій території ходять», – каже депутат.



Зараз відстрілювати хижаків дозволено тільки єгерям, тобто штатним працівникам мисливських господарств, і тільки на території свого господарства. За рік, за словами Бондаря, вони знищують на Волині приблизно тисячу лисиць. Проте тварин від цього не меншає, їх стає дедалі більше.



«Це не вирішує проблему. Вони збільшуються навіть при такій ситуації», – наголошує він.



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Єгерів до того ж мало. І їм треба платити

Єгерів до того ж бракує. Мисливські товариства живуть з продажу ліцензій на полювання і з членських внесків. Через заборону полювання доходів у них немає вже п'ятий рік, тож платити єгерям нема з чого, запевняє Володимитр Бондар.



Багато мисливців пішли служити в ЗСУ.



«Ми можемо, звичайно, сказати, і от мені прикро, що влада наша посилається, що в нас є єгерська служба, хай вони силами єгерів відстріляють. Не зможуть, її немає по факту», – каже Бондар.



Організовано залучити звичайних мисливців можна лише тоді, коли Рада оборони області офіційно дозволить полювання хоча б на хижаків. Іншого законного способу зменшити їхню кількість, за словами депутата, немає.



«Давайте все робити, окрім полювання. Бо слово “полювання" сьогодні називати негарно. Але законного методу організувати мисливців, окрім полювання, немає», – пояснює він.



В інших областях - простіше?

Сусіди цю проблему вже розв'язали, запевняє Бондар. У Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях полювання на лисиць, вовків і шакалів дозволили давно. Заборонене воно, крім Волині, лише у прифронтових областях і на Вінниччині.



Найбільше Бондаря обурює приклад Рівненщини, бо в неї з Волинню одне управління лісового господарства на дві області.



«В Рівненській області рішення ради оборони прийнято вже не перший рік. І заходи проходять, і регулювання чисельності проходить. І ситуація не така, як у нас», – каже депутат.



Що тоді пропонує Бондар?

Полювати пропонують не всюди, а лише там, де це безпечно: подалі від військових частин і замінованих територій. Кожен вихід мисливців мають погоджувати з військовими.



«Вся ця процедура повинна неодмінно проходити тільки за погодженням з військовими. Це аксіома, не обговорюється. Але в тих місцях, де це проводити можливо, це проводити необхідно», – наголошує Бондар.



Існує думка, що за закликами дозволити полювання стоять приватні мисливські господарства, які хочуть знову заробляти. Бондар із цим не погоджується: на його думку, нічого поганого немає в регульованому полюванні, яке ведуть уповноважені на це структури за встановленою процедурою.



Тепер про позицію влади. Бондар каже, що з цим питанням ходив до всіх трьох очільників ОВА: Юрія Погуляйка, Івана Рудницького і Романа Романюка. Кожен з них виносив питання на Раду оборони, але рішення так і не ухвалили.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ІНТЕРВ’Ю З ВОЛОДИМИРЕМ БОНДАРЕМ:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Єгерська служба на Волині фізично не здатна стримати навалу лисиць і вовків, тому область має дозволити полювання на хижаків.Так вважає депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар, який майже три роки очолював Державне агентство лісового і мисливського господарства. Нагадаємо, на Волині катастрофічно не вистачає вакцин проти сказу , хоча кількість звернень через укуси тварин щороку зростає.Про цезаявив в інтерв'ю«Давайте ми собі уявимо, скільки один єгер на десять тисяч гектарів може здійснити санітарного відстрілу. Уявляємо одну людину і лисиць, які по цій території ходять», – каже депутат.Зараз відстрілювати хижаків дозволено тільки єгерям, тобто штатним працівникам мисливських господарств, і тільки на території свого господарства. За рік, за словами Бондаря, вони знищують на Волині приблизно тисячу лисиць. Проте тварин від цього не меншає, їх стає дедалі більше.«Це не вирішує проблему. Вони збільшуються навіть при такій ситуації», – наголошує він.Єгерів до того ж бракує. Мисливські товариства живуть з продажу ліцензій на полювання і з членських внесків. Через заборону полювання доходів у них немає вже п'ятий рік, тож платити єгерям нема з чого, запевняє Володимитр Бондар.Багато мисливців пішли служити в ЗСУ.«Ми можемо, звичайно, сказати, і от мені прикро, що влада наша посилається, що в нас є єгерська служба, хай вони силами єгерів відстріляють. Не зможуть, її немає по факту», – каже Бондар.Організовано залучити звичайних мисливців можна лише тоді, коли Рада оборони області офіційно дозволить полювання хоча б на хижаків. Іншого законного способу зменшити їхню кількість, за словами депутата, немає.«Давайте все робити, окрім полювання. Бо слово “полювання" сьогодні називати негарно. Але законного методу організувати мисливців, окрім полювання, немає», – пояснює він.Сусіди цю проблему вже розв'язали, запевняє Бондар. У Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях полювання на лисиць, вовків і шакалів дозволили давно. Заборонене воно, крім Волині, лише у прифронтових областях і на Вінниччині.Найбільше Бондаря обурює приклад Рівненщини, бо в неї з Волинню одне управління лісового господарства на дві області.«В Рівненській області рішення ради оборони прийнято вже не перший рік. І заходи проходять, і регулювання чисельності проходить. І ситуація не така, як у нас», – каже депутат.Полювати пропонують не всюди, а лише там, де це безпечно: подалі від військових частин і замінованих територій. Кожен вихід мисливців мають погоджувати з військовими.«Вся ця процедура повинна неодмінно проходити тільки за погодженням з військовими. Це аксіома, не обговорюється. Але в тих місцях, де це проводити можливо, це проводити необхідно», – наголошує Бондар.Існує думка, що за закликами дозволити полювання стоять приватні мисливські господарства, які хочуть знову заробляти. Бондар із цим не погоджується: на його думку, нічого поганого немає в регульованому полюванні, яке ведуть уповноважені на це структури за встановленою процедурою.Тепер про позицію влади. Бондар каже, що з цим питанням ходив до всіх трьох очільників ОВА:. Кожен з них виносив питання на Раду оборони, але рішення так і не ухвалили.

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