Центр профосвіти отримає від Європи 7,2 млн євро на модернізацію

Колківський ЦПО - один з трьох в Україні отримає кошти на модернізацію від Європейського інвестиційного банку.Угоди про передачу 24 млн євро від Європейського інвестиційного банку - Україна підписали міністерства освіти, фінансів і три професійні коледжі - в Києві, Дніпрі та на Волині, - повідомили у Волинській обласній раді.Створення Центрів професійної досконалості – це черговий етап реформи профтехосвіти, що передбачає перехід від підготовки за окремими професіями до потужних багатопрофільних навчальних хабів. У них молодь здобуватиме професію, дорослі – підвищувати кваліфікацію, а роботодавці – долучатися до підготовки спеціалістів. Також центри проводитимуть прикладні дослідження і випробовуватимуть нові технології для виробництва. Для цього навчальну інфраструктуру предметно трансформують: реконструюють корпуси і гуртожитки, осучаснять майстерні, закуплять новітнє обладнання.За право стати регіональним Центром професійної досконалості Колківський ЦПО змагався на конкурсних засадах. Директорка закладу Людмила Панасюк розповіла, що перевагою слугувало те, що тут готують фахівців за понад 15-ма спеціальностями для галузей сільського господарства, будівництва, харчової промисловості та сфери обслуговування. Окрім того, в центрі щороку проходять підвищення кваліфікації півтисячі дорослих, що є найвищим показником серед закладів профтехосвіти в країні.Оскільки для економіки Волині агропромисловий сектор є визначальним, то модернізуватимуть лабораторії сільськогосподарських машин із закупівлею спеціалізованого обладнання. Також буде реконструйовано гуртожиток. Загальна вартість проєкту 7,2 млн євро. За словами Людмили Панасюк, на обидва об’єкти уже виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Основні будівельні роботи заплановано на 2027-2028 роки.