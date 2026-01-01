У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку: є загибла





Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.



За його інформацією станом на 9:09, кількість потерпілих зросла до двох.



"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку", – йдеться у повідомленні.



Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що удар забрав життя жінки.



Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху. Екстрені служби на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Соломʼянському районі Києва російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Загинула 44-річна жінка, поранені двоє людей.Про це повідомив мер містаЗа його інформацією станом на 9:09, кількість потерпілих зросла до двох."У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку", – йдеться у повідомленні.Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що удар забрав життя жінки.Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху. Екстрені служби на місці.

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