У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку: є загибла

У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку: є загибла
У Соломʼянському районі Києва російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Загинула 44-річна жінка, поранені двоє людей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його інформацією станом на 9:09, кількість потерпілих зросла до двох.

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку", – йдеться у повідомленні.

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що удар забрав життя жінки.

Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху. Екстрені служби на місці.

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Теги: Росія, війна
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