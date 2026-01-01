На Волині відпочиватимуть 100 дітей з Дніпропетровщини

Волинь зустріла перших учасників проєкту «Карпатська зміна». Вже 100 дітей із Дніпропетровщини прибули на відпочинок.Про це повідомляють очільник Волинської ОВА.Протягом наступних трьох тижнів наш край стане для них місцем відпочинку, нових знайомств і цікавих відкриттів.«Карпатська зміна» – ініціатива Президента України Володимира Зеленського, покликана подарувати дітям із прифронтових регіонів можливість відпочити, відновитися, знайти нових друзів і хоча б на певний час відволіктися від непростих реалій війни перебуваючи у відносно безпечному середовищі."Під час зустрічі діти вже встигли поділитися зі мною першими враженнями про Волинь. Кажуть, наш край дуже мальовничий і вражає своєю природою. Приємно це чути! За час перебування вони відкриють для себе ще багато красивих місць нашої області", - йдеться у дописі Романа Романюка.