Чи очікувати магнітні бурі 13 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 13 листопада: прогноз
Опублікували прогноз магнітних бур на наступний день, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Про це повідомляє "Главком".

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У четвер, 12 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.

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Теги: магнітні бурі, прогноз
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