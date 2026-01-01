РФ відмовилася обговорювати припинення вогню з Україною в Абу-Дабі





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За оцінкою одного з джерел, фокус цих перемовин змістився на стратегічні питання майбутньої архітектури безпеки Європи. Натомість війна Росії проти України фактично опинилася в розряді тактичних питань, а російська делегація продемонструвала неготовність обговорювати важливі для Києва теми.



За словами джерел, росіяни знову наполягали на поверненні до своїх пропозицій від грудня 2021 року.



Нагадаємо, що у грудні 2021 року Москва пропонувала закріпити в домовленостях зі США та НАТО так звані "гарантії безпеки". Серед її вимог були відмова від подальшого розширення Альянсу, обмеження розміщення військ інших союзників у країнах, які вступили до НАТО після 1997 року, та військової співпраці з пострадянськими державами поза Альянсом, зокрема Україною.



Один зі співрозмовників вбачає у поверненні до цих пропозицій спробу Москви перевести переговори в логіку домовленостей великих держав про розподіл сфер впливу.



За даними видання, офіційна частина переговорів тривала дві години. Після її завершення консультації між делегаціями в різних форматах продовжувалися ще щонайменше три години.



Загальну динаміку переговорного процесу джерела оцінюють обережно позитивно: за їхніми словами, певний рух є, однак проривів для України вони поки не бачать.



Водночас одне з інформованих джерел видання вважає, що формат подальших зустрічей може змінитися, оскільки обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи потребує безпосередньої участі європейських представників.



Під час цього раунду в Абу-Дабі європейці не вели прямих переговорів із російською делегацією. Однак на наступних зустрічах, як прогнозує джерело, вони будуть долучені до спільних переговорів - з російською стороною.



"З позитиву і те, що європейські представники - хоч і поки невідомо, хто це буде - будуть з нами заодно, оскільки європейська та українська архітектура безпеки невід'ємні", - додав один із співрозмовників.



Крім того, джерела видання заперечують, що українська делегація відмовилася від обговорення територіальних питань під час цього раунду. За їхніми словами, до предметного розгляду таких питань сторони навіть не дійшли.



Раніше західні ЗМІ повідомили, що Україна відхилила пропозицію американських представників змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей.



Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, раніше лідер фракції СН Давид Арахамія розповів про те, що переговори в Абу-Дабі були жорсткими. За його словами, ця жорсткість проявлялася у директивах, які привезла на переговори російська делегація.



Він додав, що налагодити діалог допоміг формат обговорення післявоєнного майбутнього, робота стала більш продуктивною.



Також Арахамія підкреслив, що є хороший імпульс для того, щоб знайти рішення до початку наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час другого дня переговорів в Абу-Дабі російська делегація відмовилася обговорювати з українськими представниками територіальні питання, припинення вогню, енергетику та безпеку в Чорному морі.Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.За оцінкою одного з джерел, фокус цих перемовин змістився на стратегічні питання майбутньої архітектури безпеки Європи. Натомість війна Росії проти України фактично опинилася в розряді тактичних питань, а російська делегація продемонструвала неготовність обговорювати важливі для Києва теми.За словами джерел, росіяни знову наполягали на поверненні до своїх пропозицій від грудня 2021 року.Нагадаємо, що у грудні 2021 року Москва пропонувала закріпити в домовленостях зі США та НАТО так звані "гарантії безпеки". Серед її вимог були відмова від подальшого розширення Альянсу, обмеження розміщення військ інших союзників у країнах, які вступили до НАТО після 1997 року, та військової співпраці з пострадянськими державами поза Альянсом, зокрема Україною.Один зі співрозмовників вбачає у поверненні до цих пропозицій спробу Москви перевести переговори в логіку домовленостей великих держав про розподіл сфер впливу.За даними видання, офіційна частина переговорів тривала дві години. Після її завершення консультації між делегаціями в різних форматах продовжувалися ще щонайменше три години.Загальну динаміку переговорного процесу джерела оцінюють обережно позитивно: за їхніми словами, певний рух є, однак проривів для України вони поки не бачать.Водночас одне з інформованих джерел видання вважає, що формат подальших зустрічей може змінитися, оскільки обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи потребує безпосередньої участі європейських представників.Під час цього раунду в Абу-Дабі європейці не вели прямих переговорів із російською делегацією. Однак на наступних зустрічах, як прогнозує джерело, вони будуть долучені до спільних переговорів - з російською стороною."З позитиву і те, що європейські представники - хоч і поки невідомо, хто це буде - будуть з нами заодно, оскільки європейська та українська архітектура безпеки невід'ємні", - додав один із співрозмовників.Крім того, джерела видання заперечують, що українська делегація відмовилася від обговорення територіальних питань під час цього раунду. За їхніми словами, до предметного розгляду таких питань сторони навіть не дійшли.Раніше західні ЗМІ повідомили, що Україна відхилила пропозицію американських представників змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей.Нагадаємо, раніше лідер фракції СНрозповів про те, що переговори в Абу-Дабі були жорсткими. За його словами, ця жорсткість проявлялася у директивах, які привезла на переговори російська делегація.Він додав, що налагодити діалог допоміг формат обговорення післявоєнного майбутнього, робота стала більш продуктивною.Також Арахамія підкреслив, що є хороший імпульс для того, щоб знайти рішення до початку наступного року.

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