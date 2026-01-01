На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО

На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО
У Луцькому районі рятувальники разом з пожежниками-добровольцями ліквідували займання в зерносушарці.

Пожежа трапилася сьогодні обідньої пори у селі Мстишин Боратинської громади Луцького району. О 13:48 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу мобільної пересувної сушарки, розміщеної під металевим навісом.

На місце події спрямували підрозділи ДСНС та добровільну пожежну команду села Промінь. О 14:10 пожежу локалізували, а о 14:21 — ліквідували. На місці події працювали 10 рятувальників, залучено три одиниці техніки.

Попередньо, до пожежі призвела несправність паливної системи сушарки.

На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО
На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО
На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО
На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО
На Волині загорілася зерносушарка, працювали 10 рятувальників та 3 машини. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС, Україна, пожежа
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