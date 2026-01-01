Як перевірити воду вдома до того, як купувати фільтр



Більшість людей обирає фільтр для води за порадою знайомих або за ціною. У результаті в квартирі з м'якою водопровідною водою стоїть пом'якшувач, а в будинку зі свердловиною, де головна проблема залізо, працює звичайний вугільний картридж, який забивається за місяць. Щоб не витрачати гроші навмання, спершу варто зрозуміти, що саме тече з крана. Частину відповідей можна отримати вдома за один вечір, без лабораторії і спеціальних знань.



Нижче п'ять простих перевірок. Вони не замінюють повноцінний аналіз, але допомагають відсіяти явно непотрібні варіанти і прийти до консультації з конкретними спостереженнями. Каталог систем очищення, картриджів і витратних матеріалів, з яким зручно звіряти результати, є на сайті



1. Склянка на світлі

Наберіть прозору склянку холодної води і поставте на білий аркуш біля вікна. Відразу після набору вода може бути каламутною від дрібних бульбашок повітря, це нормально: через хвилину-дві вона має стати прозорою. Якщо каламуть не зникає, у воді є завислі частки, пісок або іржа зі старих труб. Залиште склянку на кілька годин. Жовтуватий відтінок і бурий осад на дні майже завжди означають розчинене залізо, яке окислюється на повітрі.



2. Запах холодної і теплої води

Холодна вода з крана може пахнути хлором, це типово для міського водопроводу. Цікавіше перевірити теплу: нагрійте воду до 40-50 градусів і понюхайте. При нагріванні запахи посилюються. Запах тухлого яйця вказує на сірководень, болотний чи землистий на органіку, металевий присмак на залізо або марганець. Для кожного з цих випадків потрібен свій ступінь очищення, і універсального картриджа, який закриває все одразу, не існує.



3. Тест на жорсткість з милом

Наберіть у пляшку пів склянки води, додайте кілька крапель рідкого мила без добавок і струсніть. М'яка вода дає густу стійку піну, жорстка дає мало піни і каламутний розчин з пластівцями. Метод грубий, але показовий, особливо якщо порівняти воду з крана і бутильовану. Ще одна непряма ознака: як швидко з'являється накип на чайнику і білі розводи на змішувачі. Якщо чайник доводиться чистити щотижня, жорсткість точно вища за комфортну.



4. Слід на сантехніці

Подивіться на унітаз, раковину і душову лійку. Руді смуги і плями це залізо. Чорний наліт може давати марганець. Білий твердий наліт свідчить про солі жорсткості. Сантехніка накопичує ці сліди місяцями, тому показує картину краще, ніж одна склянка води, набрана сьогодні.



5. TDS-метр

Недорогий тестер загальної мінералізації показує, скільки розчинених речовин у воді. Він не скаже, які саме речовини там є, але дає точку відліку. Показник до 300 мг/л для питної води вважається звичайним, значно вищий є приводом для детальнішого аналізу. Тестер знадобиться і пізніше: ним зручно контролювати, як працює система зворотного осмосу і чи не час міняти мембрану.



Коли домашніх тестів недостатньо

Якщо вода зі свердловини чи колодязя, якщо в будинку маленькі діти або якщо будь-яка з перевірок дала тривожний результат, варто зробити лабораторний аналіз. Він покаже залізо, марганець, жорсткість, нітрати і мікробіологію в цифрах. Саме ці цифри визначають, яку систему ставити: механічне очищення, знезалізнення, пом'якшення чи зворотний осмос, і в якому порядку. Домашні тести допоможуть поставити лабораторії правильні запитання і не переплатити за обладнання, яке вирішує не вашу проблему.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість людей обирає фільтр для води за порадою знайомих або за ціною. У результаті в квартирі з м'якою водопровідною водою стоїть пом'якшувач, а в будинку зі свердловиною, де головна проблема залізо, працює звичайний вугільний картридж, який забивається за місяць. Щоб не витрачати гроші навмання, спершу варто зрозуміти, що саме тече з крана. Частину відповідей можна отримати вдома за один вечір, без лабораторії і спеціальних знань.Нижче п'ять простих перевірок. Вони не замінюють повноцінний аналіз, але допомагають відсіяти явно непотрібні варіанти і прийти до консультації з конкретними спостереженнями. Каталог систем очищення, картриджів і витратних матеріалів, з яким зручно звіряти результати, є на сайті softis.ua Наберіть прозору склянку холодної води і поставте на білий аркуш біля вікна. Відразу після набору вода може бути каламутною від дрібних бульбашок повітря, це нормально: через хвилину-дві вона має стати прозорою. Якщо каламуть не зникає, у воді є завислі частки, пісок або іржа зі старих труб. Залиште склянку на кілька годин. Жовтуватий відтінок і бурий осад на дні майже завжди означають розчинене залізо, яке окислюється на повітрі.Холодна вода з крана може пахнути хлором, це типово для міського водопроводу. Цікавіше перевірити теплу: нагрійте воду до 40-50 градусів і понюхайте. При нагріванні запахи посилюються. Запах тухлого яйця вказує на сірководень, болотний чи землистий на органіку, металевий присмак на залізо або марганець. Для кожного з цих випадків потрібен свій ступінь очищення, і універсального картриджа, який закриває все одразу, не існує.Наберіть у пляшку пів склянки води, додайте кілька крапель рідкого мила без добавок і струсніть. М'яка вода дає густу стійку піну, жорстка дає мало піни і каламутний розчин з пластівцями. Метод грубий, але показовий, особливо якщо порівняти воду з крана і бутильовану. Ще одна непряма ознака: як швидко з'являється накип на чайнику і білі розводи на змішувачі. Якщо чайник доводиться чистити щотижня, жорсткість точно вища за комфортну.Подивіться на унітаз, раковину і душову лійку. Руді смуги і плями це залізо. Чорний наліт може давати марганець. Білий твердий наліт свідчить про солі жорсткості. Сантехніка накопичує ці сліди місяцями, тому показує картину краще, ніж одна склянка води, набрана сьогодні.Недорогий тестер загальної мінералізації показує, скільки розчинених речовин у воді. Він не скаже, які саме речовини там є, але дає точку відліку. Показник до 300 мг/л для питної води вважається звичайним, значно вищий є приводом для детальнішого аналізу. Тестер знадобиться і пізніше: ним зручно контролювати, як працює система зворотного осмосу і чи не час міняти мембрану.Якщо вода зі свердловини чи колодязя, якщо в будинку маленькі діти або якщо будь-яка з перевірок дала тривожний результат, варто зробити лабораторний аналіз. Він покаже залізо, марганець, жорсткість, нітрати і мікробіологію в цифрах. Саме ці цифри визначають, яку систему ставити: механічне очищення, знезалізнення, пом'якшення чи зворотний осмос, і в якому порядку. Домашні тести допоможуть поставити лабораторії правильні запитання і не переплатити за обладнання, яке вирішує не вашу проблему.

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