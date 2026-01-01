На Волині катастрофічно бракує вакцин проти сказу: депутат облради заявив про критичну ситуацію





Про це депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар заявив в інтерв'ю Юрію Ричуку.



За словами депутата, особливо складна ситуація у Камінь-Каширському районі. Під час зустрічі в Ратному він дізнався, що на понад двісті звернень через укуси тварин у районі залишалося лише вісім доз вакцини.



«Прозвучала така статистика, що в Камінь-Каширському районі сьогодні є тільки вісім вакцин. Вісім. А звернень по укусах у це відділення було більше двохсот. І останнє звернення, яке було, – використали 15 вакцин», – розповів Бондар.



У Ковельському районі, за його словами, ситуація дещо краща, однак запасів вакцин також недостатньо.



«Дві тисячі звернень в області. Вісім вакцин в одному з районів. Кожен такий укус, якщо це укус скаженої тварини, летальний в 100% випадків. 30% звернень – діти. Скажіть мені, це критична ситуація чи ні?» – наголосив депутат.



Нагадаємо, раніше староста одного з волинських сіл власноруч заколов вилами шість лисиць і закопав їх, не передавши на дослідження щодо сказу.



Смерть волинянки від сказу не підтвердилася

Під час інтерв'ю Володимир Бондар також згадав випадок смерті волинянки у лікарні Львівської області. За його словами, жінка нібито померла від лабораторно підтвердженого сказу.



«Один випадок був. Людина померла у Львівській області в лікарні, волинянка. Померла від сказу, офіційно підтвердженого», – заявив депутат.



Однак згодом епідеміологи спростували інформацію про підтверджений сказ у померлої.



Як повідомлялоcя, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна мешканка Волині. У серпні поблизу села Луківка на Ковельщині її вкусило вуличне кошеня, однак по медичну допомогу жінка не звернулася.



У лікарні медики виявили симптоми, характерні для сказу. Проте результати ПЛР-дослідження Центру громадського здоров'я МОЗ України не підтвердили наявності вірусу сказу. Причина смерті жінки волинським епідеміологам невідома.



Чому бракує вакцин

За словами Бондаря, вакцини закуповують за бюджетні кошти, орієнтуючись на статистику попередніх років. Водночас кількість звернень через укуси тварин зростає.



Ще однією проблемою депутат називає збільшення популяції диких хижаків, зокрема лисиць, через обмеження полювання.



На його думку, обласна та районні військові адміністрації мають забезпечити достатні запаси вакцин і вжити заходів для регулювання чисельності диких тварин.



«Але ні один, ні другий шлях сьогодні належним чином не проходить», – підсумував Бондар.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ІНТЕРВ’Ю З ВОЛОДИМИРЕМ БОНДАРЕМ:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині катастрофічно не вистачає вакцин проти сказу, хоча кількість звернень через укуси тварин щороку зростає. Цьогоріч в області зафіксували вже близько двох тисяч таких звернень, майже третина з них стосується дітей.Про це депутат Волинської обласної радизаявив в інтерв'юЗа словами депутата, особливо складна ситуація у Камінь-Каширському районі. Під час зустрічі в Ратному він дізнався, що на понад двісті звернень через укуси тварин у районі залишалося лише вісім доз вакцини.«Прозвучала така статистика, що в Камінь-Каширському районі сьогодні є тільки вісім вакцин. Вісім. А звернень по укусах у це відділення було більше двохсот. І останнє звернення, яке було, – використали 15 вакцин», – розповів Бондар.У Ковельському районі, за його словами, ситуація дещо краща, однак запасів вакцин також недостатньо.«Дві тисячі звернень в області. Вісім вакцин в одному з районів. Кожен такий укус, якщо це укус скаженої тварини, летальний в 100% випадків. 30% звернень – діти. Скажіть мені, це критична ситуація чи ні?» – наголосив депутат.Нагадаємо, раніше ВолиньPost писав про моторошну історію, яку Володимир Бондар розповів під час інтерв’ю. За його словами,, не передавши на дослідження щодо сказу.Під час інтерв'ю Володимир Бондар також згадав випадок смерті волинянки у лікарні Львівської області. За його словами, жінка нібито померла від лабораторно підтвердженого сказу.«Один випадок був. Людина померла у Львівській області в лікарні, волинянка. Померла від сказу, офіційно підтвердженого», – заявив депутат.Однак згодом епідеміологи спростували інформацію про підтверджений сказ у померлої.Як повідомлялоcя,. У серпні поблизу села Луківка на Ковельщині її вкусило вуличне кошеня, однак по медичну допомогу жінка не звернулася.У лікарні медики виявили симптоми, характерні для сказу. Проте результати ПЛР-дослідження Центру громадського здоров'я МОЗ України не підтвердили наявності вірусу сказу. Причина смерті жінки волинським епідеміологам невідома.За словами Бондаря, вакцини закуповують за бюджетні кошти, орієнтуючись на статистику попередніх років. Водночас кількість звернень через укуси тварин зростає.Ще однією проблемою депутат називає збільшення популяції диких хижаків, зокрема лисиць, через обмеження полювання.На його думку, обласна та районні військові адміністрації мають забезпечити достатні запаси вакцин і вжити заходів для регулювання чисельності диких тварин.«Але ні один, ні другий шлях сьогодні належним чином не проходить», – підсумував Бондар.

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