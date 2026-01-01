Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 12 листопада



Луцьк



Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 12 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

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