У Луцьку попрощалися із воїном Віктором Хромовим

У Луцьку попрощалися із воїном Віктором Хромовим
У середу, 11 листопада, Луцька громада провела в останню земну дорогу захисника України Віктора Хромова. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Віктор Миколайович Хромов народився 19 травня 1980 року в Луцьку. З словами брата Андрія, до війни постійно працював водієм. Його життя обірвалося на Харківському напрямку 4 листопада 2026 року.

Для рідних, друзів і всіх, хто знав Віктора, ця втрата стала непоправним болем. Друзі згадують його як добру, чуйну людину, яка вміла знаходити спільну мову з людьми, цінувала дружбу та підтримувала теплі стосунки з колегами.

«Віктор був добрим та чуйним. Мав багато друзів, товаришував з колегами», – діляться спогадами ті, хто знав його особисто.

У скорботі за Віктором залишилися дружина та донька. Рідні, друзі, близькі прийшли до собору, аби віддати останню шану та провести його в останню дорогу.
У Луцьку попрощалися із воїном Віктором Хромовим

Поховали Віктора Хромова у секторі військових поховань міського кладовища в селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним і близьким Віктора Хромова.

Світла пам’ять. Вічна шана і вдячність!
У Луцьку попрощалися із воїном Віктором Хромовим
У Луцьку попрощалися із воїном Віктором Хромовим

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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