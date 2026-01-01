У Луцьку попрощалися із воїном Віктором Хромовим

Віктора Хромова. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це



Віктор Миколайович Хромов народився 19 травня 1980 року в Луцьку. З словами брата Андрія, до війни постійно працював водієм. Його життя обірвалося на Харківському напрямку 4 листопада 2026 року.



Для рідних, друзів і всіх, хто знав Віктора, ця втрата стала непоправним болем. Друзі згадують його як добру, чуйну людину, яка вміла знаходити спільну мову з людьми, цінувала дружбу та підтримувала теплі стосунки з колегами.



«Віктор був добрим та чуйним. Мав багато друзів, товаришував з колегами», – діляться спогадами ті, хто знав його особисто.



У скорботі за Віктором залишилися дружина та донька. Рідні, друзі, близькі прийшли до собору, аби віддати останню шану та провести його в останню дорогу.



Поховали Віктора Хромова у секторі військових поховань міського кладовища в селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним і близьким Віктора Хромова.



Світла пам’ять. Вічна шана і вдячність!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 11 листопада, Луцька громада провела в останню земну дорогу захисника України. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Віктор Миколайович Хромов народився 19 травня 1980 року в Луцьку. З словами брата Андрія, до війни постійно працював водієм. Його життя обірвалося на Харківському напрямку 4 листопада 2026 року.Для рідних, друзів і всіх, хто знав Віктора, ця втрата стала непоправним болем. Друзі згадують його як добру, чуйну людину, яка вміла знаходити спільну мову з людьми, цінувала дружбу та підтримувала теплі стосунки з колегами.«Віктор був добрим та чуйним. Мав багато друзів, товаришував з колегами», – діляться спогадами ті, хто знав його особисто.У скорботі за Віктором залишилися дружина та донька. Рідні, друзі, близькі прийшли до собору, аби віддати останню шану та провести його в останню дорогу.Поховали Віктора Хромова у секторі військових поховань міського кладовища в селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним і близьким Віктора Хромова.Світла пам’ять. Вічна шана і вдячність!

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