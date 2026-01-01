Головну ялинку Луцька цьогоріч ставитимуть на Замковій площі





Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету у середу, 11 листопада, пише



Оскільки Театральний майдан нині повʼязаний з важкими траурними подіями і має більше меморіальне значення, організацію ярмарку та гучних святкувань там визнали недоречною.



Наразі у міськраді ще не визначилися, чи буде головна ялинка живою чи штучною, але у місті уже оголосили конкурс на найкращу концепцію ярмарку на площі біля Луцького замку. У мерії зазначають, що таке розміщення стане також тестуванням простору біля замку в межах ширшої ініціативи щодо його ревіталізації та проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу.



На Замковій площі планують організувати церемонію засвічення вогнів головної ялинки, виступи творчих колективів, а також залучити майстрів традиційних ремесел і народної творчості, розповіла misto.media директорка департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів.



До слова, екологи вже кілька років поспіль не радять міській владі прикрашати живі ялинки на Театральному майдані. За словами начальниці відділу екології міськради Оксани Лисак, ці дерева вже давно перебувають у незадовільному стані й практично віджили свій вік.



«Ми пропонуємо не прикрашати їх уже останні п’ять років. Щороку даємо свої рекомендації, що їх треба вилучити з переліку об’єктів для святкувань. Ялини перебувають у дуже незадовільному стані. У таких умовах інтенсивного забруднення повітря через великий автомобільний трафік та засолення ґрунту протиожеледними сумішами вони вичерпали свій ресурс. До того ж додаються постійні механічні пошкодження: багато років поспіль гілки навантажували гірляндами й прикрасами, а вітер і налипання снігу лише посилюють руйнування», — пояснила вона.



Екологиня також звертає увагу на особливість розташування цих дерев: три ялини посаджені надто близько одна до одної, через що їхні крони сформувалися несиметрично. Якщо зрізати окремі пошкоджені гілки чи прибрати одне дерево, на інших залишаться значні «залисини».



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За оцінкою фахівців, дерева втратили свою декоративну цінність, і найправильніше у майбутньому було б їх замінити на нові насадження. Це, до слова, планувалося під час комплексної реконструкції та озеленення площі, проєкт якої наразі відкладено через воєнний стан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Різдвяний ярмарок та головну ялинку міста у Луцьку розташують на Замковій площі, а не в центрі міста. Одна з причин — Театральний майдан, який традиційно використовували для новорічних святкувань, нині є місцем, де відбуваються прощання із загиблими військовими.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету у середу, 11 листопада, пише misto.media Оскільки Театральний майдан нині повʼязаний з важкими траурними подіями і має більше меморіальне значення, організацію ярмарку та гучних святкувань там визнали недоречною.Наразі у міськраді ще не визначилися, чи буде головна ялинка живою чи штучною, але у місті уже оголосили конкурс на найкращу концепцію ярмарку на площі біля Луцького замку. У мерії зазначають, що таке розміщення стане також тестуванням простору біля замку в межах ширшої ініціативи щодо його ревіталізації та проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу.На Замковій площі планують організувати церемонію засвічення вогнів головної ялинки, виступи творчих колективів, а також залучити майстрів традиційних ремесел і народної творчості, розповіла misto.media директорка департаменту культури Луцької міськрадиДо слова, екологи вже кілька років поспіль не радять міській владі прикрашати живі ялинки на Театральному майдані. За словами начальниці відділу екології міськради, ці дерева вже давно перебувають у незадовільному стані й практично віджили свій вік.«Ми пропонуємо не прикрашати їх уже останні п’ять років. Щороку даємо свої рекомендації, що їх треба вилучити з переліку об’єктів для святкувань. Ялини перебувають у дуже незадовільному стані. У таких умовах інтенсивного забруднення повітря через великий автомобільний трафік та засолення ґрунту протиожеледними сумішами вони вичерпали свій ресурс. До того ж додаються постійні механічні пошкодження: багато років поспіль гілки навантажували гірляндами й прикрасами, а вітер і налипання снігу лише посилюють руйнування», — пояснила вона.Екологиня також звертає увагу на особливість розташування цих дерев: три ялини посаджені надто близько одна до одної, через що їхні крони сформувалися несиметрично. Якщо зрізати окремі пошкоджені гілки чи прибрати одне дерево, на інших залишаться значні «залисини».ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:За оцінкою фахівців, дерева втратили свою декоративну цінність, і найправильніше у майбутньому було б їх замінити на нові насадження. Це, до слова, планувалося під час комплексної реконструкції та озеленення площі, проєкт якої наразі відкладено через воєнний стан.

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