Росія та Україна домовились про великий обмін полоненими, - ЗМІ





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Про нову домовленість оголосив Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.



За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.



Наразі невідомо, скільки саме людей можуть повернути додому в межах цієї домовленості, а також коли планують провести обмін.



Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав про можливі масштаби наступного обміну військовополоненими. За його словами, йшлося про два варіанти: "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія заявила про домовленість з Україною щодо проведення масштабного обміну військовополоненими. Водночас конкретних параметрів майбутнього повернення людей поки не розкривають.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.Про нову домовленість оголосив, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.Наразі невідомо, скільки саме людей можуть повернути додому в межах цієї домовленості, а також коли планують провести обмін.Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав про можливі масштаби наступного обміну військовополоненими. За його словами, йшлося про два варіанти: "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

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