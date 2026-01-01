Росія та Україна домовились про великий обмін полоненими, - ЗМІ

Росія та Україна домовились про великий обмін полоненими, - ЗМІ
Росія заявила про домовленість з Україною щодо проведення масштабного обміну військовополоненими. Водночас конкретних параметрів майбутнього повернення людей поки не розкривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.

Про нову домовленість оголосив Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.

За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.

Наразі невідомо, скільки саме людей можуть повернути додому в межах цієї домовленості, а також коли планують провести обмін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав про можливі масштаби наступного обміну військовополоненими. За його словами, йшлося про два варіанти: "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

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Теги: Росія, війна
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