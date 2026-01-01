Росія та Україна домовились про великий обмін полоненими, - ЗМІ
Сьогодні, 14:34
Росія заявила про домовленість з Україною щодо проведення масштабного обміну військовополоненими. Водночас конкретних параметрів майбутнього повернення людей поки не розкривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.
Про нову домовленість оголосив Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.
За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.
Наразі невідомо, скільки саме людей можуть повернути додому в межах цієї домовленості, а також коли планують провести обмін.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав про можливі масштаби наступного обміну військовополоненими. За його словами, йшлося про два варіанти: "1000 на 1000" або "1500 на 1500".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.
Про нову домовленість оголосив Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі.
За його словами, Україна та Росія погодили проведення великого обміну полоненими. Водночас представник РФ зазначив, що конкретну інформацію щодо нього оприлюднять пізніше.
Наразі невідомо, скільки саме людей можуть повернути додому в межах цієї домовленості, а також коли планують провести обмін.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав про можливі масштаби наступного обміну військовополоненими. За його словами, йшлося про два варіанти: "1000 на 1000" або "1500 на 1500".
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