На Волині патрульні спіймали 16-річного водія, який намагався втекти





Про це



"Учора поблизу дорожньої станції патрульної поліції ми помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР.



Інспектори подали керманичу вимогу про зупинку, однак той її проігнорував, натомість пришвидшив рух, намагаючись утекти. Проте втекти йому не вдалося — патрульні наздогнали та зупинили автомобіль", - йдеться в повідомленні.



Під час перевірки поліцейські з’ясували, що за кермом перебував 16-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.



Патрульні відсторонили неповнолітнього від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за:



- ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку) КУпАП.;



- ч. 2 ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські патрульні притягнули до відповідальності 16-річного водія ВАЗ.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції."Учора поблизу дорожньої станції патрульної поліції ми помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР.Інспектори подали керманичу вимогу про зупинку, однак той її проігнорував, натомість пришвидшив рух, намагаючись утекти. Проте втекти йому не вдалося — патрульні наздогнали та зупинили автомобіль", - йдеться в повідомленні.Під час перевірки поліцейські з’ясували, що за кермом перебував 16-річний юнак, який ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Патрульні відсторонили неповнолітнього від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за:- ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку) КУпАП.;- ч. 2 ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію