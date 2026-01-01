Прокуратура подала позов до суду, у якому вимагає від УПЦ МП повернути Почаївську лавру державі





Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, пише



Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, а договір уклали на 50 років.



У прокуратурі кажуть, що підставою для дострокового розірвання 50-річної угоди стали грубі порушення умов користування та пам’яткоохоронного законодавства з боку релігійної організації. Зокрема, перевірками зафіксовано факти самовільної перебудови та добудови об’єктів архітектури: знесення внутрішніх стін у келіях та архієрейському будинку, облаштування нових проходів, проведення неузгоджених фасадних та оздоблювальних робіт, а також нанесення нових розписів без погодження з Мінкультом.



«Оскільки такі дії створюють загрозу руйнування та втрати автентичності пам’ятки національного значення, а охорона культурної спадщини є обов’язком держави, прокуратура вимагає повернути майно в користування держави та припинити незаконні роботи», — заявили в прокуратурі.



Відповідачем у справі виступає релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська лавра», а третьою особою на стороні позивача — Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, у чиєму оперативному управлінні перебуває державне майно.



Господарський суд уже відкрив провадження у справі.



Додамо, що у липні 2026 року Державна служба України з етнополітики (ДЕСС) дійшла до висновку, що Почаївська Свято-Успенська лавра афілійована з «іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України» (РПЦ) і зобов’язала її протягом 30 днів надати підтвердження розірвання зв’язків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тернопільська обласна прокуратура подала позов до суду, у якому вимагає від релігійної організації УПЦ МП повернути державі комплекс споруд Почаївської лаври на Тернопільщині.Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, пише Громадське Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, а договір уклали на 50 років.У прокуратурі кажуть, що підставою для дострокового розірвання 50-річної угоди стали грубі порушення умов користування та пам’яткоохоронного законодавства з боку релігійної організації. Зокрема, перевірками зафіксовано факти самовільної перебудови та добудови об’єктів архітектури: знесення внутрішніх стін у келіях та архієрейському будинку, облаштування нових проходів, проведення неузгоджених фасадних та оздоблювальних робіт, а також нанесення нових розписів без погодження з Мінкультом.«Оскільки такі дії створюють загрозу руйнування та втрати автентичності пам’ятки національного значення, а охорона культурної спадщини є обов’язком держави, прокуратура вимагає повернути майно в користування держави та припинити незаконні роботи», — заявили в прокуратурі.Відповідачем у справі виступає релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська лавра», а третьою особою на стороні позивача — Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, у чиєму оперативному управлінні перебуває державне майно.Господарський суд уже відкрив провадження у справі.Додамо, що у липні 2026 року Державна служба України з етнополітики (ДЕСС) дійшла до висновку, що Почаївська Свято-Успенська лавра афілійована з «іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України» (РПЦ) і зобов’язала її протягом 30 днів надати підтвердження розірвання зв’язків.

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