На Волині та ще трьох західних областях збили 11 дронів





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Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Чернівецькій областях знищили 11 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».



Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.



Нагадаємо, що сьогодні зранку, 11 листопада, на Ковельщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на автостоянці.

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