На Волині та ще трьох західних областях збили 11 дронів

На Волині та ще трьох західних областях збили 11 дронів
Від ранку 10 листопада та вночі 11 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними уданими дронами.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Чернівецькій областях знищили 11 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
На Волині та ще трьох західних областях збили 11 дронів

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 11 листопада, на Ковельщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на автостоянці.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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