Дронова атака на Волинь: загорілася автостоянка
Сьогодні, 09:52
Сьогодні зранку, 11 листопада, на Ковельщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на автостоянці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Зайнявся причіп вантажівки, вогонь знищив один автомобіль та пошкодив ще три.
Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення полум'я.
На щастя, загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Зайнявся причіп вантажівки, вогонь знищив один автомобіль та пошкодив ще три.
Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення полум'я.
На щастя, загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки.
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