Дронова атака на Волинь: загорілася автостоянка

Дронова атака на Волинь: загорілася автостоянка
Сьогодні зранку, 11 листопада, на Ковельщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на автостоянці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"Зайнявся причіп вантажівки, вогонь знищив один автомобіль та пошкодив ще три.

Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення полум'я.

На щастя, загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Дронова атака на Волинь: загорілася автостоянка

Нагадаємо, що на Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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