Дронова атака на Волинь: загорілася автостоянка





Про це



"Зайнявся причіп вантажівки, вогонь знищив один автомобіль та пошкодив ще три.



Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення полум'я.



На щастя, загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що на Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 11 листопада, на Ковельщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на автостоянці.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."Зайнявся причіп вантажівки, вогонь знищив один автомобіль та пошкодив ще три.Рятувальники ліквідували загоряння, не допустивши подальшого поширення полум'я.На щастя, загиблих та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, щоприватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки.

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