Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські
Сьогодні, 09:25
Росія масовано атакувала дронами Житомирську область. Ударів зазнали енергетика, транспортна і паливна інфраструктура в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах.
Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав він.
Фахівці працюють на місцях ударів.
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Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав він.
Фахівці працюють на місцях ударів.
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