Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські

Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські
Росія масовано атакувала дронами Житомирську область. Ударів зазнали енергетика, транспортна і паливна інфраструктура в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах.

Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав він.

Фахівці працюють на місцях ударів.

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Теги: Росія, війна
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