Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські





Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.



«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав він.



Фахівці працюють на місцях ударів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія масовано атакувала дронами Житомирську область. Ударів зазнали енергетика, транспортна і паливна інфраструктура в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах.Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок. Про це повідомив голова ОВА«Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них – працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини», – сказав він.Фахівці працюють на місцях ударів.

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