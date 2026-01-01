На Волині погодили контрольоване знищення диких лисиць





Відповідні звернення до обласної військової адміністрації направили 26 територіальних громад.



Як розповів у коментарі Сергій Куртяк, станом на 5 листопада 2026 року на території Волині проти сказу щепили 133 тисячі 451 тварину, а саме: котів — 64 тисячі, собак — 66,5 тисяч, сільськогосподарські тварини (коні, ВРХ та інші) — майже 3 тисячі.



З його слів, від початку року й донині зареєстрували 57 випадків сказу у диких, домашніх та свійських тварин:



- Володимирський район — 6 випадків сказу;

- Камінь-Каширський — 5 випадків сказу;

- Ковельський — 22 випадки сказу;

- Луцький — 24 випадки сказу.



Зокрема, в чотирьох випадках сказ підтвердили в свійських тварин, один випадок — дрібна рогата худоба, три випадки — велика рогата хужоба та ще один випадок сказу зафіксували в кажана.



Станом на 5 листопада, зазначив Сергій Куртяк, у Волинській області зареєстрували 52 неблагополучні пункти щодо сказу. Цьогоріч під час весняної та осінньої кампанії з пероральної імунізації диких тварин проти сказу дворазово розкидали 375 750 доз вакцини на площі 15,03 тисяч кілометрів квадратних.



«Лісівники надавали дані, що станом на січень цього року, згідно з проведеним зимовим обліком, на Волині фіксували 5234 лисиці. Минулого року було 4500 лисиць. Зараз кормова база лисиці хороша, її нічого не тривожить, тож є тенденція до збільшення чисельності», — зазначив посадовець.



Порядок проведення контрольованого регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин на період дії воєнного стану затвердили на засіданні обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.



Згідно з рішенням протиепізоотичної комісії, добування лисиць здійснюватиметься на територіях мисливських угідь, де проводилася осіння кампанія пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Біологічні й патологічні матеріали від добутих тварин направлятимуть на дослідження у Волинську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби.



Посадовець додав, що встановлена законодавством України науково обґрунтована санітарно-ветеринарна норма щільності популяції червоної лисиці в мисливських угіддях — 0,5–1 голова лисиці на 1000 гектарів. Цей норматив розроблений для запобігання спалахам сказу серед тварин і мінімізації ризиків для населення.



За даними Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, площа мисливських угідь Волинської області становить 600 тисяч 45 гектарів. Станом на січень 2024 року, інформували в пресцентрі, в регіоні налічувалося 3792 лисиці та 68 вовків. У період з 2021 по 2025 рік кількість шакалів в Україні зросла на 913%, лисиць — на 133%, вовків — на 96%.



Що робити у випадку покусу дикої тварини



У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині регулюватимуть чисельність диких хижаків через загрозу поширення сказу та збільшення випадків появи червоної лисиці у населених пунктах.Відповідні звернення до обласної військової адміністрації направили 26 територіальних громад.Як розповів у коментарі Суспільному перший заступник управління Держпродспоживслужби області, станом на 5 листопада 2026 року на території Волині проти сказу щепили 133 тисячі 451 тварину, а саме: котів — 64 тисячі, собак — 66,5 тисяч, сільськогосподарські тварини (коні, ВРХ та інші) — майже 3 тисячі.З його слів, від початку року й донині зареєстрували 57 випадків сказу у диких, домашніх та свійських тварин:- Володимирський район — 6 випадків сказу;- Камінь-Каширський — 5 випадків сказу;- Ковельський — 22 випадки сказу;- Луцький — 24 випадки сказу.Зокрема, в чотирьох випадках сказ підтвердили в свійських тварин, один випадок — дрібна рогата худоба, три випадки — велика рогата хужоба та ще один випадок сказу зафіксували в кажана.Станом на 5 листопада, зазначив Сергій Куртяк, у Волинській області зареєстрували 52 неблагополучні пункти щодо сказу. Цьогоріч під час весняної та осінньої кампанії з пероральної імунізації диких тварин проти сказу дворазово розкидали 375 750 доз вакцини на площі 15,03 тисяч кілометрів квадратних.«Лісівники надавали дані, що станом на січень цього року, згідно з проведеним зимовим обліком, на Волині фіксували 5234 лисиці. Минулого року було 4500 лисиць. Зараз кормова база лисиці хороша, її нічого не тривожить, тож є тенденція до збільшення чисельності», — зазначив посадовець.Порядок проведення контрольованого регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин на період дії воєнного стану затвердили на засіданні обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.Згідно з рішенням протиепізоотичної комісії, добування лисиць здійснюватиметься на територіях мисливських угідь, де проводилася осіння кампанія пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Біологічні й патологічні матеріали від добутих тварин направлятимуть на дослідження у Волинську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби.Посадовець додав, що встановлена законодавством України науково обґрунтована санітарно-ветеринарна норма щільності популяції червоної лисиці в мисливських угіддях — 0,5–1 голова лисиці на 1000 гектарів. Цей норматив розроблений для запобігання спалахам сказу серед тварин і мінімізації ризиків для населення.За даними Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, площа мисливських угідь Волинської області становить 600 тисяч 45 гектарів. Станом на січень 2024 року, інформували в пресцентрі, в регіоні налічувалося 3792 лисиці та 68 вовків. У період з 2021 по 2025 рік кількість шакалів в Україні зросла на 913%, лисиць — на 133%, вовків — на 96%.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

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