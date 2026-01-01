На Рівненщині Росія зруйнувала три житлові будинки





Про це Олександр Коваль.



"Сталося це у Костопільський тергромаді.



За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав.



Представники усіх служб працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки. В одному з них зруйновано стіну та дах.Про це повідомив голова ОВА"Сталося це у Костопільський тергромаді.За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав.Представники усіх служб працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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