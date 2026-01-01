На Рівненщині Росія зруйнувала три житлові будинки
Сьогодні, 09:43
На Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки. В одному з них зруйновано стіну та дах.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Сталося це у Костопільський тергромаді.
За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав.
Представники усіх служб працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські.
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Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
"Сталося це у Костопільський тергромаді.
За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав.
Представники усіх служб працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські.
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