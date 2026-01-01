На Рівненщині Росія зруйнувала три житлові будинки

На Рівненщині Росія зруйнувала три житлові будинки
На Рівненщині три приватні житлові будинки зазнали ушкоджень внаслідок нічної атаки. В одному з них зруйновано стіну та дах.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

"Сталося це у Костопільський тергромаді.

За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав.

Представники усіх служб працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Житомирщину: під повторний удар потрапили поліцейські.

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Теги: Росія, війна, Рівненщина
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