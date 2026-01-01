В Україні переписали правила пільгового проїзду: що тепер буде з безкоштовними поїздками





Деталі розповідає



Документ передбачає запровадження нового механізму надання пільг на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, йдеться про перехід до адресної грошової форми реалізації пільг, використання електронних квитків та створення єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.



Що зміниться для пасажирів



Як раніше пояснювали у Міністерстві розвитку громад та територій, реформа передбачає перехід від пред’явлення пільгових посвідчень до механізму оплати проїзду за допомогою банківських карток.



На картку пільговика мають нараховувати кошти для оплати проїзду. Для підтвердження поїздки пасажиру буде достатньо прикласти картку до валідатора. Система автоматично фіксуватиме поїздку, а перевізник отримуватиме відповідну оплату.



Також передбачено використання електронного квитка для підтвердження права на проїзд у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.



У Мінрозвитку наголошували, що реформа не передбачає скасування чи скорочення чинних пільг, а спрямована на зміну механізму їх реалізації.



Хто фінансуватиме пільговий проїзд



Запропонована модель передбачає розподіл фінансування між державним і місцевими бюджетами.



Зокрема, пільговий проїзд ветеранів війни передбачається фінансувати з державного бюджету. Для інших категорій громадян фінансування здійснюватимуть громади з урахуванням їхньої фінансової спроможності. Окремі пільги забезпечуватимуться коштом відповідних державних органів.



Водночас громади зможуть визначати обсяг відповідних гарантій для пільговиків, окрім ветеранів.



Коли запрацюють нові правила



Раніше у Мінрозвитку повідомляли, що для впровадження реформи передбачений перехідний період до 1 липня 2028 року.



За цей час необхідно розробити підзаконні акти, визначити операторів територіальних систем обліку оплати проїзду, встановити відповідне обладнання, підключити його до єдиної системи та провести реєстрацію пільговиків.



У міністерстві також зазначали, що створення Єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду потребуватиме щонайменше 60 млн грн протягом двох років. Остаточні витрати можуть бути більшими залежно від функціоналу системи.



Очікується, що новий механізм дозволить забезпечити облік фактично здійснених пільгових поїздок, зробити компенсації перевізникам прозорішими та зменшити кількість конфліктів між водіями й пасажирами, які мають право на пільги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада 10 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №5651-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг». За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.Деталі розповідає «Судово-юридична газета» Документ передбачає запровадження нового механізму надання пільг на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, йдеться про перехід до адресної грошової форми реалізації пільг, використання електронних квитків та створення єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.Як раніше пояснювали у Міністерстві розвитку громад та територій, реформа передбачає перехід від пред’явлення пільгових посвідчень до механізму оплати проїзду за допомогою банківських карток.На картку пільговика мають нараховувати кошти для оплати проїзду. Для підтвердження поїздки пасажиру буде достатньо прикласти картку до валідатора. Система автоматично фіксуватиме поїздку, а перевізник отримуватиме відповідну оплату.Також передбачено використання електронного квитка для підтвердження права на проїзд у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.У Мінрозвитку наголошували, що реформа не передбачає скасування чи скорочення чинних пільг, а спрямована на зміну механізму їх реалізації.Запропонована модель передбачає розподіл фінансування між державним і місцевими бюджетами.Зокрема, пільговий проїзд ветеранів війни передбачається фінансувати з державного бюджету. Для інших категорій громадян фінансування здійснюватимуть громади з урахуванням їхньої фінансової спроможності. Окремі пільги забезпечуватимуться коштом відповідних державних органів.Водночас громади зможуть визначати обсяг відповідних гарантій для пільговиків, окрім ветеранів.Раніше у Мінрозвитку повідомляли, що для впровадження реформи передбачений перехідний період до 1 липня 2028 року.За цей час необхідно розробити підзаконні акти, визначити операторів територіальних систем обліку оплати проїзду, встановити відповідне обладнання, підключити його до єдиної системи та провести реєстрацію пільговиків.У міністерстві також зазначали, що створення Єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду потребуватиме щонайменше 60 млн грн протягом двох років. Остаточні витрати можуть бути більшими залежно від функціоналу системи.Очікується, що новий механізм дозволить забезпечити облік фактично здійснених пільгових поїздок, зробити компенсації перевізникам прозорішими та зменшити кількість конфліктів між водіями й пасажирами, які мають право на пільги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію