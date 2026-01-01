Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 11 листопада

Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 11 листопада
Долар офіційно подорожчав на 9 копійок, євро - на 26 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційні курси валют на середу, 11 листопада, становитимуть:

1 долар США – 45,50 грн (45,41 грн станом на 10 листопада);

1 євро – 51,07 грн (50,81 грн станом на 10 листопада).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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