Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 11 листопада
Сьогодні, 03:11
Долар офіційно подорожчав на 9 копійок, євро - на 26 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на середу, 11 листопада, становитимуть:
1 долар США – 45,50 грн (45,41 грн станом на 10 листопада);
1 євро – 51,07 грн (50,81 грн станом на 10 листопада).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на середу, 11 листопада, становитимуть:
1 долар США – 45,50 грн (45,41 грн станом на 10 листопада);
1 євро – 51,07 грн (50,81 грн станом на 10 листопада).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 11 листопада
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 11 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повоєнні вибори в Україні: у ЦВК розкрили плани щодо нових правил та законів
10 листопада, 23:19
На Волині планують відновити цимбальну школу і зняти фільм про її засновника
10 листопада, 22:12