Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 11 листопада



Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на середу, 11 листопада, становитимуть:



1 долар США – 45,50 грн (45,41 грн станом на 10 листопада);



1 євро – 51,07 грн (50,81 грн станом на 10 листопада).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Долар офіційно подорожчав на 9 копійок, євро - на 26 копійок.Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.Офіційні курси валют на середу, 11 листопада, становитимуть:1 долар США – 45,50 грн (45,41 грн станом на 10 листопада);1 євро – 51,07 грн (50,81 грн станом на 10 листопада).

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