Чи очікувати магнітні бурі 11 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 11 листопада: прогноз
У середу, 11 листопада 2026 року, очікується слабка магнітна активність.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – дуже низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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