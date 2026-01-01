На фронті загинув воїн з Волині Віталій Артюхов
Сьогодні, 21:45
6 листопада 2026 року на Запоріжжі загинув Захисник Віталій Артюхов, 1978 року народження. Житель Нововолинська.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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