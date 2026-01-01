На фронті загинув воїн з Волині Віталій Артюхов

Віталій Артюхов, 1978 року народження. Житель Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 листопада 2026 року на Запоріжжі загинув Захисник, 1978 року народження. Житель Нововолинська.Про це повідомив міський головаВисловлюю щирі співчуття рідним і близьким.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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