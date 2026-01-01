На Волині судили ветерана з інвалідністю: крав техніку й засоби гігієни, бо потребував грошей





Про це журналісти



Першу крадіжку чоловік скоїв 26 липня 2026-го року. У приміщенні торгового центру «Епіцентр К» на вулиці Луцькій, 8, він викрав з прилавку два тримери PHILIPS загальною вартістю понад чотири тисячі гривень.



Вже 11-го серпня обвинувачений викрав тример, павербанк Maxlife, антиперспірант Rexona та затискний трійник. Загальна сума завданого збитку під час другого епізоду становила більше чотири тисячі гривень.



Загалом торговельний центр зазнав збитків на суму 8 673,50 грн. Усі викрадені речі чоловік згодом продав.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Він пояснив, що йому соромно за свої вчинки, оскільки він є особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни та нагороджений відзнакою Президента України. Чоловік непрацюючий, є пенсіонером по інвалідності, раніше судимостей не мав.



Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.



Суд призначив чоловіку 5 років в’язниці за крадіжку під час війни, але звільнив від реального терміну, давши 1 рік умовного строку. Це означає, що за грати він не сяде, якщо протягом року не вчинить нових злочинів. Протягом цього часу він має регулярно відмічатися в органі пробації та повідомляти про зміну роботи чи місця проживання. Також чоловік має сплатити державі майже 3 851 грн за проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську судили місцевого жителя – ветерана з інвалідністю внаслідок війни, який двічі обкрадав місцевий торговий центр «Епіцентр». Чоловік виносив побутову техніку, електроніку, засоби гігієни та сантехніку на майже 9 тисяч гривень. А потім вкрадене продавав.Про це журналісти «БУГу» дізналися з вироку Нововолинського міського суду.Першу крадіжку чоловік скоїв 26 липня 2026-го року. У приміщенні торгового центру «Епіцентр К» на вулиці Луцькій, 8, він викрав з прилавку два тримери PHILIPS загальною вартістю понад чотири тисячі гривень.Вже 11-го серпня обвинувачений викрав тример, павербанк Maxlife, антиперспірант Rexona та затискний трійник. Загальна сума завданого збитку під час другого епізоду становила більше чотири тисячі гривень.Загалом торговельний центр зазнав збитків на суму 8 673,50 грн. Усі викрадені речі чоловік згодом продав.У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Він пояснив, що йому соромно за свої вчинки, оскільки він є особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни та нагороджений відзнакою Президента України. Чоловік непрацюючий, є пенсіонером по інвалідності, раніше судимостей не мав.Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.Суд призначив чоловіку 5 років в’язниці за крадіжку під час війни, але звільнив від реального терміну, давши 1 рік умовного строку. Це означає, що за грати він не сяде, якщо протягом року не вчинить нових злочинів. Протягом цього часу він має регулярно відмічатися в органі пробації та повідомляти про зміну роботи чи місця проживання. Також чоловік має сплатити державі майже 3 851 грн за проведення експертиз.

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