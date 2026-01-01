На війні обірвалося життя Героя з Волині Павла Галюка

На війні обірвалося життя Героя з Волині Павла Галюка
На фронті під час виконання бойового завдання загинув волинський захисник, житель села Бортяхівка Павло Віталійович Галюк, 1988 року народження.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Останній свій бій з ворогом солдат Павло Галюк прийняв 3 листопада 2026 року в районі населеного пункту Клинове Краматорського району Донецької області.

Траур за загиблим воїном Павлом Галюком триватиме з 10 до 12 листопада 2026 року включно та у день поховання.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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