На війні обірвалося життя Героя з Волині Павла Галюка
Сьогодні, 21:15
На фронті під час виконання бойового завдання загинув волинський захисник, житель села Бортяхівка Павло Віталійович Галюк, 1988 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Останній свій бій з ворогом солдат Павло Галюк прийняв 3 листопада 2026 року в районі населеного пункту Клинове Краматорського району Донецької області.
Траур за загиблим воїном Павлом Галюком триватиме з 10 до 12 листопада 2026 року включно та у день поховання.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Останній свій бій з ворогом солдат Павло Галюк прийняв 3 листопада 2026 року в районі населеного пункту Клинове Краматорського району Донецької області.
Траур за загиблим воїном Павлом Галюком триватиме з 10 до 12 листопада 2026 року включно та у день поховання.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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