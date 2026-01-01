Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 11 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 11 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 11 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 11 листопада

Луцьк

Хмарна погода. Вночі та вранці помірний дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі та вранці помірний дощ з мокрим снігом, місцями ожеледиця, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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