Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 11 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 11 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі та вранці помірний дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі та вранці помірний дощ з мокрим снігом, місцями ожеледиця, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 11 листопада
Луцьк
Хмарна погода. Вночі та вранці помірний дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі та вранці помірний дощ з мокрим снігом, місцями ожеледиця, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
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