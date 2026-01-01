Заїжджай і працюй: у Луцьку здають в оренду 400 м² готових виробничих площ

Сучасну систему вентиляції.

Потужне електропостачання для виробничих потреб.

Кахельне оздоблення виробничих приміщень.

Холодильне обладнання.

Зручний під'їзд для вантажного та легкового транспорту.

Можливість організації виробничих, складських і логістичних процесів.

У Луцьку на вулиці Боженка пропонують в оренду 400 м² облаштованих виробничих приміщень із можливістю поділу на менші площі. Це вигідна пропозиція для підприємців, які шукають готову інфраструктуру для запуску або розширення власного бізнесу.Головна перевага об'єкта — готові умови для харчового та інших видів виробництва, які потребують потужної вентиляції, значних електричних потужностей, водопостачання та зручної логістики.Особлива цінність — наявність приміщень, облаштованих відповідно до вимог HACCP для харчового виробництва. Це дозволяє суттєво скоротити витрати на підготовку та облаштування виробничої бази.Водночас об'єкт не обмежується харчовою галуззю. Площі можуть бути адаптовані під різні види виробництва, майстерні, склади, логістичні та сервісні підприємства.На території вже успішно працюють інші харчові виробництва, що підтверджує практичну придатність локації для виробничої діяльності.Загальна вільна площа — 400 м². Можлива оренда як усього приміщення, так і окремих частин залежно від потреб бізнесу.Власник відкритий до обговорення умов оренди та зацікавлений у довгостроковій співпраці.Не витрачайте час і кошти на облаштування приміщень із нуля — скористайтеся готовими можливостями для свого бізнесу!Телефонуйте та домовляйтеся про перегляд!До співпраці запрошуються також рієлтори та агентства нерухомості.