На Волині п'яна жінка вбила свого чоловіка, вдаривши чашкою по голові
Сьогодні, 17:00
За смерть чоловіка волинянка отримала 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 48-річною жителькою селища Ратне чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Увечері 9 березня 2026 року у власній оселі нетвереза жінка під час конфлікту кілька разів ударила керамічною чашкою по голові 50-річного чоловіка.
Від отриманих травм та масивної крововтрати чоловік згодом помер.
Ратнівський районний суд, визнавши жінку винуватою у вчиненні цього злочину, призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 48-річною жителькою селища Ратне чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Увечері 9 березня 2026 року у власній оселі нетвереза жінка під час конфлікту кілька разів ударила керамічною чашкою по голові 50-річного чоловіка.
Від отриманих травм та масивної крововтрати чоловік згодом помер.
Ратнівський районний суд, визнавши жінку винуватою у вчиненні цього злочину, призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі.
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