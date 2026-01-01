На Волині п'яна жінка вбила свого чоловіка, вдаривши чашкою по голові

На Волині п'яна жінка вбила свого чоловіка, вдаривши чашкою по голові
За смерть чоловіка волинянка отримала 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 48-річною жителькою селища Ратне чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Увечері 9 березня 2026 року у власній оселі нетвереза жінка під час конфлікту кілька разів ударила керамічною чашкою по голові 50-річного чоловіка.

Від отриманих травм та масивної крововтрати чоловік згодом помер.

Ратнівський районний суд, визнавши жінку винуватою у вчиненні цього злочину, призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, прокуратура
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