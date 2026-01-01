У Луцьку попрощалися із заслуженим журналістом Євгеном Хотимчуком

Євгеном Хотимчуком. Йому було 75 років.



Відспівування відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.



Лілія Гаврилишин розповіла



«Залишив світ непересічний журналіст. Бував емоційним, але справедливим. Читати його доробки дуже просто і легко. Він знав життя, писав все з життя. Переживав за колектив та навколишніх. Тільки позитивні слова можна про нього сказати», — поділилася споминами про нього Лілія Гаврилишин.



Колега видавця Костянтин Гарбарчук згадує Євгена Хотимчука як свого вчителя журналістики, адже сам Костянтин Гарбарчук освіти журналіста не мав, прийшов писати у газету в 1997 році, після того, як працював директором школи.



«Він взяв людину з вулиці. Я ніколи не писав нічого. Він каже мені: "Опиши все, що бачив". І перша моя публікація у газеті "Вісник" називалася "Московське рабство", яке ми досі долаємо», — розповідає Костянтин Гарбарчук.



Пам'ятає, як Євген Хотимчук навчав колектив «писати коротко і страшно, як Стефаник, щоб читали й плакали» та його девіз «Заголовок має стріляти».



«А взагалі він був унікальною людиною — дотепний, вибуховий, енергійний, завзятий. Це людина-епоха», — додав він.



Опісля відспівування, труну повезли до церкви його рідного села Рудка-Козинська на Рожищенщині, де й відбудеться чин похорону.



Що відомо про Євгена Хотимчука



Євген Хотимчук народився 4 жовтня 1951 року, у селі Рудка-Козинська на Волині. Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1996 до 2003 року був головою Волинської організації Спілки журналістів України.



Євген Хотимчук започаткував акцію «Знайди могилу повстанця», заснував патріотичний дитячий конкурс повстанської пісні «Складем хоч пізнії вінці», який проводиться щороку на свято Покрови у Турійському районі на Волині.



1 грудня 2009 року нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. В Євгена Хотимчука залишилися чотири сини.

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