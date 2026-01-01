Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада

Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.

Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 13 до 15 листопада.

У п'ятницю, 13 листопада, о 18:00 – сюрреалістична комедія
«Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 50 хвилин.
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада

Обережно, ця історія здатна перетворити романтичне побачення на вихор кумедного абсурду, де кожен крок у невідоме вимагає чималої відваги!
 
У суботу, 14 листопада, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 40 хвилин.
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада

Іноді доля влаштовує нам стрімке вільне падіння, де межа між небезпекою та справжнім почуттям тримається лише на тонесенькій нитці інтриги.
 
У неділю, 15 листопада, о 17:00 на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Тривалість – 2 години 30 хвилин.
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада

Вихор класичної пристрасті, неперевершені мелодії та чарівне свято кохання, проти якого виявляються безсилими будь-які світські упередження.
 
У суботу, 14 листопада, о 12:00казка для дітей на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Тривалість – 1 година 30 хвилин.
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада

Справжня легендарна пригода про те, як щире серце, вірні друзі та трохи богатирської сили здатні здолати найпідступніше зло.
 
У неділю, 15 листопада, о 12:00пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон». Автор та режисер: Павло Гарбуз за однойменним твором Джонні Даддла. Основна сцена. Тривалість – 1 година 20 хвилин.
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада

Відкривайте карти та готуйте лупи: на маленьких глядачів чекає драйвове детективне полювання за скарбами просто по сусідству!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театральний анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардеп з Волині просить перевірити Зимненський монастир через можливі зв’язки з РПЦ та Медведчуком
Сьогодні, 15:17
У Луцьку загорівся автобус
Сьогодні, 14:17
Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада
Сьогодні, 14:09
У Трампа пропонували змінити межі областей України, щоб дозволити росії «захопити» Донбас, - Economist
Сьогодні, 13:43
У Луцьку невдовзі запрацюють 4 нові платні парковки: яка вартість
Сьогодні, 13:06
Медіа
відео
1/8