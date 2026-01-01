Огляд вистав: що покажуть у театрі у Луцьку 13 – 15 листопада





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 13 до 15 листопада.



У п'ятницю, 13 листопада, о 18:00 – сюрреалістична комедія

«Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 50 хвилин.



Обережно, ця історія здатна перетворити романтичне побачення на вихор кумедного абсурду, де кожен крок у невідоме вимагає чималої відваги!



У суботу, 14 листопада, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Тривалість – 1 година 40 хвилин.



Іноді доля влаштовує нам стрімке вільне падіння, де межа між небезпекою та справжнім почуттям тримається лише на тонесенькій нитці інтриги.



У неділю, 15 листопада, о 17:00 на основній сцені – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Тривалість – 2 години 30 хвилин.



Вихор класичної пристрасті, неперевершені мелодії та чарівне свято кохання, проти якого виявляються безсилими будь-які світські упередження.



У суботу, 14 листопада, о 12:00 – казка для дітей на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Тривалість – 1 година 30 хвилин.



Справжня легендарна пригода про те, як щире серце, вірні друзі та трохи богатирської сили здатні здолати найпідступніше зло.



У неділю, 15 листопада, о 12:00 – пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон». Автор та режисер: Павло Гарбуз за однойменним твором Джонні Даддла. Основна сцена. Тривалість – 1 година 20 хвилин.



Відкривайте карти та готуйте лупи: на маленьких глядачів чекає драйвове детективне полювання за скарбами просто по сусідству!

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