У Луцьку загорівся автобус

У Луцьку загорівся автобус
10 листопада о 10:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Заводській у Луцьку — спалахнув автобус.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Рятувальники м. Луцька о 10:45 ліквідували загоряння.

Загиблих та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.
У Луцьку загорівся автобус
У Луцьку загорівся автобус
У Луцьку загорівся автобус
У Луцьку загорівся автобус
У Луцьку загорівся автобус
У Луцьку загорівся автобус
У Луцьку загорівся автобус

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Теги: Луцьк, автобус, пожежа
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