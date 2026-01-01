У Луцьку загорівся автобус





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Рятувальники м. Луцька о 10:45 ліквідували загоряння.



Загиблих та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 листопада о 10:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Заводській у Луцьку — спалахнув автобус.Про це повідомили у ДСНС Волині.Рятувальники м. Луцька о 10:45 ліквідували загоряння.Загиблих та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

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