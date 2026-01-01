Нардеп з Волині просить перевірити Зимненський монастир через можливі зв’язки з РПЦ та Медведчуком

Ігор Гузь звернувся до керівництва державних органів із вимогою розпочати офіційну перевірку Свято-Успенського Святогірського жіночого монастиря, що розташований у селі Зимне поблизу Володимира.



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За словами парламентаря, понад 15 народних депутатів ще два місяці тому спрямували відповідне звернення до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), однак реакції та результатів досі немає. Ігор Гузь наголосив на необхідності ретельно вивчити діяльність релігійної громади та припинити її роботу через суд у разі підтвердження зв’язків із країною-агресором.



«Цей монастир має характеристику як монастир, у якому бував і ним опікувався кум путіна Медведчук, дружина Медведчука мала свою спеціальну резиденцію, знімала фільм там. У цьому монастирі величезні кошти були вкладені, у тому числі вертолітний майданчик, ресторанно-готельний комплекс та інше.



Ці фактори переконали мене і моїх колег вимагати у Служби з етнополітики та свободи совісті розпочати перевірку. І у випадку, якщо там будуть знайдені – а я переконаний, що вони там є – стосунки із Російською православною церквою, із Москвою як такою, розпочати через рішення суду позбавлення державної реєстрації цієї інституції», – зазначив нардеп.



Парламентар підкреслив, що позитивний досвід повернення державних об’єктів та припинення діяльності осередків «московського патріархату» в інших областях України має бути застосований і на Волині.



«На жаль, уже пройшло два місяці, результату немає. Хоча ми бачимо успішні кейси: це ситуація в монастирі на Рівненщині, і от буквально декілька днів тому рішення Верховного Суду щодо Кременця – московський жіночий монастир фактично, вже остаточне рішення, виселяють з тих споруд, які вони займали останній період часу.



Тому я вчергове звертаюся до пана Єленського від свого імені, до міністра і до прем’єра: все-таки розпочати перевірку взаємовідносин керівництва цього монастиря безпосередньо і всієї інституції з Москвою, російською православною церквою, і перевірку щодо фінансових і майнових питань цієї інституції. Слава Україні!» – резюмував Ігор Гузь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 10-го листопада, під час пленарного засідання Верховної Ради України народний депутатзвернувся до керівництва державних органів із вимогою розпочати офіційну перевірку Свято-Успенського Святогірського жіночого монастиря, що розташований у селі Зимне поблизу Володимира.Про це БУГу стало відомо з офіційної сторінки депутата у Фейсбук.За словами парламентаря, понад 15 народних депутатів ще два місяці тому спрямували відповідне звернення до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), однак реакції та результатів досі немає. Ігор Гузь наголосив на необхідності ретельно вивчити діяльність релігійної громади та припинити її роботу через суд у разі підтвердження зв’язків із країною-агресором.«Цей монастир має характеристику як монастир, у якому бував і ним опікувався кум, дружина Медведчука мала свою спеціальну резиденцію, знімала фільм там. У цьому монастирі величезні кошти були вкладені, у тому числі вертолітний майданчик, ресторанно-готельний комплекс та інше.Ці фактори переконали мене і моїх колег вимагати у Служби з етнополітики та свободи совісті розпочати перевірку. І у випадку, якщо там будуть знайдені – а я переконаний, що вони там є – стосунки із Російською православною церквою, із Москвою як такою, розпочати через рішення суду позбавлення державної реєстрації цієї інституції», – зазначив нардеп.Парламентар підкреслив, що позитивний досвід повернення державних об’єктів та припинення діяльності осередків «московського патріархату» в інших областях України має бути застосований і на Волині.«На жаль, уже пройшло два місяці, результату немає. Хоча ми бачимо успішні кейси: це ситуація в монастирі на Рівненщині, і от буквально декілька днів тому рішення Верховного Суду щодо Кременця – московський жіночий монастир фактично, вже остаточне рішення, виселяють з тих споруд, які вони займали останній період часу.Тому я вчергове звертаюся до пана Єленського від свого імені, до міністра і до прем’єра: все-таки розпочати перевірку взаємовідносин керівництва цього монастиря безпосередньо і всієї інституції з Москвою, російською православною церквою, і перевірку щодо фінансових і майнових питань цієї інституції. Слава Україні!» – резюмував Ігор Гузь.

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