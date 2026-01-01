У Луцьку невдовзі запрацюють 4 нові платні парковки: яка вартість





Облаштування майданчиків та підготовкою необхідної документації займається КП «АвтоПаркСервіс», розповів директор підприємства Олег Бахтай.



Парковка на вул. Сенаторки Левчанівської



На майданчику вже малюють розмітку, а на розгляд виконавчого комітету міськради виносять рішення про затвердження тарифу та графіку роботи. Об’єкт планують ввести в експлуатацію приблизно протягом місяця — після встановлення додаткових дорожніх знаків та завершення нанесення розмітки.



Парковка розрахована на 19 паркомісць, з яких 3 призначені для осіб з інвалідністю.



Вартість паркування становитиме 40 грн за годину, а працюватиме майданчик з 07:00 до 18:00.



До слова, рішення про організацію там платної парковки занепокоїло підприємців, які мають магазини на цій вулиці: вони наголошували, що облаштування майданчика ускладнить вивантаження товарів. Зі слів Олега Бахтая, днями відбулася зустріч з підприємцями, під час якої вдалося знайти компромісне рішення.



Ділянки на вул. Коперника та Градному узвозі



Паралельно із організацією парковки на вул. Сенаторки Левчанівської на підприємстві планують ввести в експлуатацію ще три платні майданчики для паркування.



На вулиці Коперника передбачено дві парковки на 8 та 14 місць (одна з них — біля пивного клубу «Оболонь», інша — біля інституту ім. В. Липинського). Вартість паркування там становитиме 30 грн за годину, графік роботи — з 07:00 до 18:00.



На вул. Градний узвіз (біля ресторану «Градний»): облаштовано 13 паркомісць. Тариф складе 40 грн за годину, а графік буде аналогічний — з 07:00 до 18:00.



Оплатити послуги з паркування можна буде готівкою через спеціальні платіжні термінали або ж відсканувавши QR-код, розміщений на інформаційній табличці.



Де ще планують нові паркомісця



До кінця року у Луцьку планують ввести в експлуатацію ще кілька платних парковок:



біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки на просп. Волі та на вул. Степана Бандери. Оскільки працівники університету мають власну автостоянку всередині двору, парковка біля навчального закладу буде платною для всіх;



на вул. Кравчука — поблизу ринків «Формула» та «Шанс».

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