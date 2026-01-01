Маловоддя на Волині триває: який рівень води в річках та озерах



Діє ІІІ рівень небезпеки — коричневий, повідомляє



За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинські області станом на 10 листопаа, за тиждень рівень води у верхньому б'єфі Хрінницького водосховища, яке має вплив на рівень річки Стир на Волині, не змінився.



Рівні води на річках та озерах Волині



Рівні води на водоймах області продовжує коливатися в межах 1-3 сантиметрів за добу.



На річці Прип'ять рівень води за тиждень знизився в середньому на 1 см;



на річці Стохід рівень води зріс на 1 см;



на річці Стир збільшився на 31 см;



на річці Західний Буг рівень води впав на 4 см.



Також в Регіональному офісі водних ресурсів відмітили, що на озері Світязь за тиждень рівень води знизився на 1 см.



Що відомо про маловоддя на Волині



Від початку осені у річках та озерах Волині гідрологи фіксують критичне зниження рівнів води. Так, у вересні, рівень води в озері Світязь становив 97 см при нормі 140. В річці Стир в межах Луцька рівень знизився на 10 сантиметрів (було 208 сантиметрів при нормі 288).



Маловоддя спостерігається у всіх водоймах Волині, на деяких із них фіксували історичні мінімуми. Фахівці це пов'язують з малоінтенсивними і нерівномірними опадами та високими літніми температурами, які порушили режим випаровування.

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