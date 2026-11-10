Росія вдарила дроном по приміській електричці у Сумах

Росія вдарила дроном по приміській електричці у Сумах
Російська армія безпілотником атакувала приміську електричку у Сумах. Люди цілі.

Про це повідомили в Укрзалізниці. Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко написав, що вранці зафіксовано влучання ворожої «Молнії» та FPV на оптоволокні по обʼєктах інфраструктури міста, пише LB.ua.

Пошкоджено будівлю у промзоні Ковпаківського району, а інший удар прийшовся по кабіні тепловозу на залізничній станції.

"Ворожий БПЛА атакував приміський електропоїзд у Сумах", - розповіли раніше в Укрзалізниці.

Поїзд перебував на пероні залізничної станції під час влучання дрона. Проте поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали.

"Закликаємо пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначили у перевізника.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 1220 українських залізничників.

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Теги: Росія, війна
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