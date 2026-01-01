У Луцьку 18-річний хлопець у квартирі кілька разів вдарив ножем знайомого та втік

У Луцьку 18-річний хлопець у квартирі кілька разів вдарив ножем знайомого та втік
Поліцейські затримали лучанина, який наніс ножові поранення знайомому та втік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 8 листопада, близько 15 години.

Між двома 18-річними хлопцями у квартирі виник конфлікт. Один з них наніс декілька ножових поранень іншому та втік з місця події. Потерпілого доставили в медзаклад. 

Поліцейські почали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити перебування нападника. Упродовж доби зловмисник знайшовся, його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що юнак вже раніше мав проблеми з законом. 

Слідчі Луцького РУП повідомили фігуранту про підозру за закінчений замах на вбивство. Санкція – позбавлення волі від 7 до 15 років. Слідство триває.


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Теги: Луцьк, ніж, поранення, поліція
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