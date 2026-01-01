У Луцьку 18-річний хлопець у квартирі кілька разів вдарив ножем знайомого та втік

Поліцейські затримали лучанина, який наніс ножові поранення знайомому та втік.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 8 листопада, близько 15 години.Між двома 18-річними хлопцями у квартирі виник конфлікт. Один з них наніс декілька ножових поранень іншому та втік з місця події. Потерпілого доставили в медзаклад.Поліцейські почали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити перебування нападника. Упродовж доби зловмисник знайшовся, його затримали в порядку ст. 208 КПК України.Встановлено, що юнак вже раніше мав проблеми з законом.Слідчі Луцького РУП повідомили фігуранту про підозру за закінчений замах на вбивство. Санкція – позбавлення волі від 7 до 15 років. Слідство триває.