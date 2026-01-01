На Рівненщині збили три реактивні дрони

На Рівненщині збили три реактивні дрони
Ввечері 9 листопада та вночі 10 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській області знищила 3 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
На Рівненщині збили три реактивні дрони


Головне фото - з архіву Нацполіції України.

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Теги: Рівненщина, атака
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