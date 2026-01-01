На Рівненщині збили три реактивні дрони





Про це



Авіація повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській області знищила 3 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».



Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.





Головне фото - з архіву Нацполіції України.

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