На Рівненщині збили три реактивні дрони
Сьогодні, 11:09
Ввечері 9 листопада та вночі 10 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській області знищила 3 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Головне фото - з архіву Нацполіції України.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській області знищила 3 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Головне фото - з архіву Нацполіції України.
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