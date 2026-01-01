На війні загинув Герой з Луцька Богдан Лихач

Богдан Лихач.



Про це



Лихач Богдан Валерійович народився 19 квітня 1987 року в Луцьку. Навчався у школі № 26, згодом здобув фах зварювальника в училищі № 2.



Працював за спеціальністю на різних будівельних об’єктах рідного міста. Був люблячим чоловіком і батьком, мав дружину Ольгу та доньку Валерію.



У 2024 році Богдан став на захист України. 25 вересня 2024 року він втратив зв’язок із рідними. Відтоді вважався зниклим безвісти. Захисник загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Веселе Курської області.



Батько Валерій Антонович згадує сина з особливим теплом. Розповідає, що Богдан був дуже чуйним, добрим і відповідальним. Завжди підтримував старших, не залишав без уваги тих, хто потребував допомоги. Любив рибалити, цінував прості життєві радощі.



«Це мій син. Він для мене найкращий. Довго чекав, сподівався, але це війна…» — з болем говорить батько.



У Богдана залишилися дружина Ольга, донька Валерія, мама Катерина Павлівна, батько Валерій Антонович, сестра Тетяна та всі, для кого він був дорогим і рідним.



"Луцька громада схиляє голови у скорботі.



Розділяємо невимовний біль родини, висловлюємо щирі співчуття дружині, доньці, батькам, сестрі, усім рідним, друзям і побратимам полеглого захисника.



Вічна пам’ять, шана і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка: «На щиті» повертається захисник УкраїниПро це повідомили у Луцькій громаді.Лихач Богдан Валерійович народився 19 квітня 1987 року в Луцьку. Навчався у школі № 26, згодом здобув фах зварювальника в училищі № 2.Працював за спеціальністю на різних будівельних об’єктах рідного міста. Був люблячим чоловіком і батьком, мав дружину Ольгу та доньку Валерію.У 2024 році Богдан став на захист України. 25 вересня 2024 року він втратив зв’язок із рідними. Відтоді вважався зниклим безвісти. Захисник загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Веселе Курської області.Батькозгадує сина з особливим теплом. Розповідає, що Богдан був дуже чуйним, добрим і відповідальним. Завжди підтримував старших, не залишав без уваги тих, хто потребував допомоги. Любив рибалити, цінував прості життєві радощі.«Це мій син. Він для мене найкращий. Довго чекав, сподівався, але це війна…» — з болем говорить батько.У Богдана залишилися дружина, донька, мама, батько, сестрата всі, для кого він був дорогим і рідним."Луцька громада схиляє голови у скорботі.Розділяємо невимовний біль родини, висловлюємо щирі співчуття дружині, доньці, батькам, сестрі, усім рідним, друзям і побратимам полеглого захисника.Вічна пам’ять, шана і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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