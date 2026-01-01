Художниця створила листівку з різдвяними сюжетами Луцька

Ольга Сокол створила різдвяну листівку «Святковий експрес», присвячену Луцьку. Вона зобразила міські краєвиди, волинські традиції та святкові сцени, а для листівки розробила незвичний конверт у формі залізничного вагона.



Роботу над листівкою Ольга розпочала у вересні. За задумом, потяг привозить пасажирів до святкового міста, ділиться мисткиня, пише



Спочатку вона підбирала кольори за допомогою акварелі та гуаші, створювала ескізи, а потім перенесла їх на комп’ютер і планшет. Після роботи над композицією та ілюстраціями разом із друкарнею узгоджувала конструкцію конверта й особливості друку. Готові роботи художниця отримала після завершення друку наприкінці жовтня.



Основою ілюстрації став святковий Луцьк. На листівці можна побачити Луцький та Окольний замки, міські кав’ярні, людей, які гуляють містом, і різдвяний ярмарок біля замку.



Ідею ярмарку Ольга придумала ще під час створення ескізів. Тоді вона не знайшла інформації про те, що раніше біля замку проводили різдвяні ярмарки, але вирішила зобразити його саме там. Згодом у Луцьку оголосили про проведення ярмарку біля замку. Художниця зізналася, що такий збіг її здивував і навіть здався дивом.



Окрім міських сюжетів, на листівці є українська хата, річка та волинські човни. Усередині будинку зображені різдвяна вечеря, дідух, традиційний посуд і рушники. Рослини й тварини біля хати також обирала з урахуванням місцевої флори та фауни.



У будиночку різдвяного ярмарку можна помітити й роботи самої Ольги: листівки, закладки та колекцію волинської кераміки «Луцьк» від Svit Remesel.



Особливості конверта та задум



Конверт має прорізані віконця, через які видно частини ілюстрації. Саму листівку можна витягнути за допомогою китиці. На зворотному боці вагона художниця зобразила пасажирів: закохану пару, маму з дитиною та літніх людей.



Ці персонажі символізують тих, хто їде додому до близьких, і тих, хто вперше відвідає Луцьк на зимові свята.



Для Ольги «Святковий експрес» став символом надії на світле майбутнє та віри в те, що все буде добре. Через цю роботу вона хотіла показати не лише архітектуру, а й побут, традиції та деталі, які створюють відчуття дому.



Де придбати листівки



Зимова колекція Ольги Сокол уже частково доступна для придбання на її сторінці у соцмережах та у просторі Svit Remesel на проспекті Волі, 16–Г.



Також листівки продаватимуть у магазині Lyba на третьому поверсі ЦУМу в Луцьку. Окрім «Святкового експреса», до зимової колекції увійшла ще одна робота під назвою «Святковий Луцьк».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Художниця-ілюстраторкастворила різдвяну листівку «Святковий експрес», присвячену Луцьку. Вона зобразила міські краєвиди, волинські традиції та святкові сцени, а для листівки розробила незвичний конверт у формі залізничного вагона.Роботу над листівкою Ольга розпочала у вересні. За задумом, потяг привозить пасажирів до святкового міста, ділиться мисткиня, пише misto.media Спочатку вона підбирала кольори за допомогою акварелі та гуаші, створювала ескізи, а потім перенесла їх на комп’ютер і планшет. Після роботи над композицією та ілюстраціями разом із друкарнею узгоджувала конструкцію конверта й особливості друку. Готові роботи художниця отримала після завершення друку наприкінці жовтня.Основою ілюстрації став святковий Луцьк. На листівці можна побачити Луцький та Окольний замки, міські кав’ярні, людей, які гуляють містом, і різдвяний ярмарок біля замку.Ідею ярмарку Ольга придумала ще під час створення ескізів. Тоді вона не знайшла інформації про те, що раніше біля замку проводили різдвяні ярмарки, але вирішила зобразити його саме там. Згодом у Луцьку оголосили про проведення ярмарку біля замку. Художниця зізналася, що такий збіг її здивував і навіть здався дивом.Окрім міських сюжетів, на листівці є українська хата, річка та волинські човни. Усередині будинку зображені різдвяна вечеря, дідух, традиційний посуд і рушники. Рослини й тварини біля хати також обирала з урахуванням місцевої флори та фауни.У будиночку різдвяного ярмарку можна помітити й роботи самої Ольги: листівки, закладки та колекцію волинської кераміки «Луцьк» від Svit Remesel.Конверт має прорізані віконця, через які видно частини ілюстрації. Саму листівку можна витягнути за допомогою китиці. На зворотному боці вагона художниця зобразила пасажирів: закохану пару, маму з дитиною та літніх людей.Ці персонажі символізують тих, хто їде додому до близьких, і тих, хто вперше відвідає Луцьк на зимові свята.Для Ольги «Святковий експрес» став символом надії на світле майбутнє та віри в те, що все буде добре. Через цю роботу вона хотіла показати не лише архітектуру, а й побут, традиції та деталі, які створюють відчуття дому.Зимова колекція Ольги Сокол уже частково доступна для придбання на її сторінці у соцмережах та у просторі Svit Remesel на проспекті Волі, 16–Г.Також листівки продаватимуть у магазині Lyba на третьому поверсі ЦУМу в Луцьку. Окрім «Святкового експреса», до зимової колекції увійшла ще одна робота під назвою «Святковий Луцьк».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію