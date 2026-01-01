Росія готує обстріли об’єктів харчової промисловості України, – розвідка





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РФ готує нові удари



Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України, зазначило джерело в ГУР.



За словами співрозмовника, росіяни планують атакувати об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема елеваторну та складську інфраструктуру, об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також - молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.



Мета Росії - дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету, каже джерело.



План Москви - завдати збитків харчовій промисловості України - також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції, зокрема, до країн Африки, Близького Сходу та Азії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує повітряний терор проти України. Наразі країна-агресор планує удари по об’єктах харчової промисловості.Про це РБК-Україна повідомило джерело в Головному управлінні розвідки.Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України, зазначило джерело в ГУР.За словами співрозмовника, росіяни планують атакувати об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема елеваторну та складську інфраструктуру, об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також - молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.Мета Росії - дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету, каже джерело.План Москви - завдати збитків харчовій промисловості України - також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції, зокрема, до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

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