Росія готує обстріли об’єктів харчової промисловості України, – розвідка

Росія готує обстріли об’єктів харчової промисловості України, – розвідка
Росія продовжує повітряний терор проти України. Наразі країна-агресор планує удари по об’єктах харчової промисловості.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Головному управлінні розвідки.

РФ готує нові удари

Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України, зазначило джерело в ГУР.

За словами співрозмовника, росіяни планують атакувати об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема елеваторну та складську інфраструктуру, об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також - молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.

Мета Росії - дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету, каже джерело.

План Москви - завдати збитків харчовій промисловості України - також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції, зокрема, до країн Африки, Близького Сходу та Азії.


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Теги: Росія, війна
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