Великий обмін полоненими є однією з тем тристоронніх переговорів, - ЗМІ





Про це повідомило ознайомленим з перебігом переговорів джерело



Зранку українська делегація Обʼєднаних Арабських Еміратах розпочала тристоронні переговори зі США та росією. Умєров повідомляв, що «на порядку денному — ключові питання припинення бойових дій та наближення миру».



Перед цим українці зустрілися з європейськими представниками, а також спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обізнаний співрозмовник hromadske сказав: «Зустріч з європейцями хороша. Настрій робочий у всіх».



Українську делегацію представляють Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Від росії — помічник глави рф путіна Володимир Мединський, начальник Головного управління Генерального штабу рф Ігор Костюков, помічник очільника рф Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков. США традиційно представили спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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