У селищі на Волині відкрили алею пам'яті, на якій розмістили світлини 139 загиблих воїнів

У селищі на Волині відкрили алею пам'яті, на якій розмістили світлини 139 загиблих воїнів
У Маневичах 10 листопада відкрили алею пам'яті та слави, на якій розмістили світлини 139 загиблих військовослужбовців з громади.

Алею створено за ініціативи родин загиблих, Маневицької селищної ради та за підтримки меценатів, розповів у коментарі Суспільному голова громади Олександр Гаврилюк.

На відкриття алеї зібралися родини полеглих воїнів, їхні близькі, друзі, жителі громади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, а представники релігійних громад селища звершили спільну молитву за упокій їхніх душ та підтримку родин.

Також під час відкриття алеї відбулося вручення військових нагород. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили Леоніда Шолома, який нині вважається зниклим безвісти. Відзнаку за нього отримали дружина Світлана з дітьми.

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Медаллю «За військову службу Україні» нагородили маневичанку Анну Шульгу, яка перебуває на передових позиціях, захищаючи державу. Нагороду за військовослужбовицю прийняли її рідні.
У селищі на Волині відкрили алею пам'яті, на якій розмістили світлини 139 загиблих воїнів

Скільки коштів витратили на облаштування алеї Олександр Гаврилюк не відповів.
У селищі на Волині відкрили алею пам'яті, на якій розмістили світлини 139 загиблих воїнів
У селищі на Волині відкрили алею пам'яті, на якій розмістили світлини 139 загиблих воїнів

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Теги: Волинь, алея
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