У селищі на Волині відкрили алею пам'яті, на якій розмістили світлини 139 загиблих воїнів





Алею створено за ініціативи родин загиблих, Маневицької селищної ради та за підтримки меценатів, розповів у коментарі Олександр Гаврилюк.



На відкриття алеї зібралися родини полеглих воїнів, їхні близькі, друзі, жителі громади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, а представники релігійних громад селища звершили спільну молитву за упокій їхніх душ та підтримку родин.



Також під час відкриття алеї відбулося вручення військових нагород. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили Леоніда Шолома, який нині вважається зниклим безвісти. Відзнаку за нього отримали дружина Світлана з дітьми.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО



Медаллю «За військову службу Україні» нагородили маневичанку Анну Шульгу, яка перебуває на передових позиціях, захищаючи державу. Нагороду за військовослужбовицю прийняли її рідні.



Скільки коштів витратили на облаштування алеї Олександр Гаврилюк не відповів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах 10 листопада відкрили алею пам'яті та слави, на якій розмістили світлини 139 загиблих військовослужбовців з громади.Алею створено за ініціативи родин загиблих, Маневицької селищної ради та за підтримки меценатів, розповів у коментарі Суспільному голова громадиНа відкриття алеї зібралися родини полеглих воїнів, їхні близькі, друзі, жителі громади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, а представники релігійних громад селища звершили спільну молитву за упокій їхніх душ та підтримку родин.Також під час відкриття алеї відбулося вручення військових нагород. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначили, який нині вважається зниклим безвісти. Відзнаку за нього отримали дружиназ дітьми.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Медаллю «За військову службу Україні» нагородили маневичанку, яка перебуває на передових позиціях, захищаючи державу. Нагороду за військовослужбовицю прийняли її рідні.Скільки коштів витратили на облаштування алеї Олександр Гаврилюк не відповів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію